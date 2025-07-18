В Кабуле проведена встреча глав МИД Узбекистана, Афганистана и Пакистана

В Кабуле проведена встреча глав МИД Узбекистана, Афганистана и Пакистана18.07.2025 09:52
НОВОСТИ В МИРЕ, 18 июля. /УЗИНФОРМ/. 17 июля в Кабуле была проведена трехсторонняя встреча министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана и Пакистана, которая была организована с целью обсуждения вопросов развития регионального сотрудничества, углубления взаимного доверия и добрососедства, развития сотрудничества в сельском хозяйстве, фармацевтике, текстильной промышленности и строительстве.
По итогам встречи министры подписали Трехстороннее рамочное соглашение о разработке технико-экономического обоснования проекта Трансафганской железной дороги Узбекистан-Афганистан-Пакистан.
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