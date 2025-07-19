Делегация Узбекистана посетила Венгрию

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 июля. /УЗИНФОРМ/. 17 июля делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым посетила Венгрию.

В рамках пребывания в Будапеште делегация приняла участие в юбилейном, 10-м заседании межправительственной узбекско-венгерской комиссии, которое было посвящено вопросам развития сотрудничества двух стран в сферах инвестиций, экономики и торговли, промышленности, транспорта, энергетики, образования.

По итогам переговоров были подписаны два меморандума — по образовательной программе Stipendium Hungaricum и промышленной кооперации между Basalt Group и MOL.

Заседание завершилось бизнес-форумом, на котором обсуждены перспективы участия венгерских компаний в проектах «Новый Ташкент», цифровой трансформации и инфраструктурного развития в Узбекистане.

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