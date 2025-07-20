



Делегация Узбекистана посетила Словению



НОВОСТИ В МИРЕ, 20 июля. /УЗИНФОРМ/. 19 июля делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым посетила Словению с рабочим визитом. Поездка была предпринята с целью проведения переговоров с вице-премьер-министром, министром иностранных и европейских дел Таней Файон и министром экономики, туризма и спорта Матяжем Ханом, а также представителями крупных словенских компаний, которые были посвящены вопросам развития сотрудничества в сферах торговли, промышленности, зеленой энергетики, агропереработки и инноваций. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи