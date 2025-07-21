



Глава государства провел совещание по вопросам развития сферы ТЭК



ТАШКЕНТ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел рабочее совещание по вопросам развития нефтегазовой сферы и организации подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону. В ходе мероприятия ответственные лица доложили о текущем ходе реализации совместных проектов с зарубежными странами и компаниями и дальнейших планах по развитию сферы, наращиванию объемов производства энергии, закачке газа в подземные хранилища и обеспечению сбалансированной поставки ресурсов, последовательной модернизации инфраструктуры и обеспечению стабильного и бесперебойного энергоснабжения. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи