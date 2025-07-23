



Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Хорватии



ТАШКЕНТ, 23 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель ведомства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел онлайн-встречу с министром экономики Республики Хорватия Анте Шушняром. Переговоры были организованы с целью обсуждения вопросов развития торгово-экономического сотрудничества, сферах энергетики и возобновляемых источников энергии, промышленности, транспорта и логистики, агропромышленного комплекса и туризма. укрепления взаимодействия на институциональной основе и подготовки к предстоящим визитам в этом году взаимным визитам. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи