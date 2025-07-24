



Главу Узбекистана поздравляют зарубежные коллеги



ТАШКЕНТ, 24 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отмечает 68-летие. По этому случаю были проведены его переговоры по телефону с президентами Таджикистана Эмомали Рахмоном, Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, Азербайджана Ильхамом Алиевым, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Беларуси Александром Лукашенко, Кыргызстана Садыром Жапаровым, Российской Федерации Владимиром Путиным, Республики Корея Ли Чжэ Мёном, Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также главой Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, первым Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мансуром Аль Нахайяном и губернатором города Санкт-Петербурга Александром Бегловым.Республики Корея Ли Чжэ Мёном УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи