



Результатаы рабочей поездки Группы СКПВ на казахстанско-китайский участок внешних границ



НОВОСТИ В МИРЕ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. 23 июля члены Группы СКПВ по мониторингу и анализу ситуации на внешних границах государств – участников СНГ, а также представители Центра кризисного реагирования и Объединенного штаба ОДКБ осуществили выезд на казахстанско-китайский участок внешних границ, сообщает Координационная служба Совета командующих Пограничными войсками.



Участники рабочей поездки ознакомились со складывающейся обстановкой и организацией охраны границы с Китаем, также им были продемонстрированы новейшие технические средства, применяемые в ходе служебной деятельности.



На совещании по подведению итогов выезда члены Группы выработали предложения по противодействию угрозам пограничной безопасности и совершенствованию пограничного сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи