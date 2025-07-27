



Делегация Исполкома СНГ приняла участие в фестивале «Дипломатия вкуса»



НОВОСТИ В МИРЕ, 27 июля. /УЗИНФОРМ/. Первый гастрономический фестиваль «Дипломатия вкуса», организованный Министерством иностранных дел Республики Беларусь, состоялся 26 июля в Минске.



Фестиваль объединил 23 страны, более 10 представительств международных организаций и свыше 150 гостей.



Национальные блюда представили: Венесуэла, Индия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Палестина, Россия, Сербия, Судан, Турция, Узбекистан, Зимбабве.



В мероприятии приняла участие делегация Исполнительного комитета СНГ во главе с заместителем Генерального секретаря Содружества Нурланом Сейтимовым.



На стенде, организованном совместно с представительством Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике Беларусь, были продемонстрированы угощения, приготовленные сотрудниками Исполнительного комитета СНГ.



«Даже у самых известных блюд нет одного правильного рецепта. У каждой семьи - свой вкус, у каждого народа - своя мера соли, своя подача. Но это не мешает нам сидеть за одним столом. В этом - наша сила», - Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.



Мастер-класс по приготовлению драников провела супруга Министра иностранных дел Наталья Рыженкова. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи