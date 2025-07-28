



Погода в Узбекистане на 29 июля



ТАШКЕНТ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 29 июля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, возможны порывы до 10-12 м/с, с пыльным позёмком. Температура ночью 22-24°, днем 35-37°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, с пыльным позёмком. Температура ночью 18-23°, днем 31-36°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, с пыльным позёмком. Температура ночью 19-24°, днем 33-38°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, с пыльным позёмком. Температура ночью 19-24°, днем 32-37°. в Ташкентской области:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, с пыльным позёмком. Температура ночью 19-24°, днем 32-37°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, с пыльным позёмком. Температура ночью 21-26°, днем 35-40°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, с пыльным позёмком. Температура ночью 19-24°, днем 32-37°. в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 23-28°. Назад | Наверх Печать статьи