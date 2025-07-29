Обсуждены вопросы развития сотрудничества с компанией Airbus

ТАШКЕНТ, 29 июля. /УЗИНФОРМ/. 28 июля ведомство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана посетила пребывающая с визитом в стране делегация во главе с президентом компании "Airbus" по Европе Йоханом Пелисси.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в сферах гражданской авиации, увеличения туристического потока, достигнута договоренность о разработке специальной программы подготовки пилотов между Ташкентским государственным университетом транспорта и компанией "Airbus".

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