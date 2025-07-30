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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
 4.5% (3)  - Более положительно, чем отрицательно
 22.4% (15)  - Нейтрально
 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 67     всего 100%

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Глава государства поздравил узбекистанцев
30.07.2025 07:46

ТАШКЕНТ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня дружбы народов.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас, представителей более 130 наций и народностей, проживающих в нашей стране единой и дружной семьей, и в вашем лице весь наш многонациональный народ с 30 июля – Днем дружбы народов, выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.

Несомненно, заслуживает внимания, что сохраняющееся на нашей земле с древних времен этническое разнообразие, являясь уникальным социальным явлением, сегодня, в условиях Нового Узбекистана, обретает новый смысл и содержание, преемственность и традиции.

Думаю, вы также согласитесь, что во многом благодаря этому в нашей стране царят мир, дружба, добро и согласие, возвеличиваются честь, достоинство и счастье человека.

Уважаемые друзья!

Развитие межнациональных отношений как важного фактора мира и стабильности мы определили в качестве приоритетного направления при построении демократического правового государства и свободного гражданского общества и осуществляем огромную практическую работу в этой сфере.

Прежде всего кардинально усовершенствована государственная политика в данной области, укреплены ее правовые и институциональные основы.

Самое важное, в этом направлении установлено эффективное сотрудничество между государственными и негосударственными организациями, консолидированы их возможности, ведется широкомасштабная системная работа.

Приведу один пример. Действующие у нас 157 национальных культурных центров, 42 общества дружбы и более 100 общественных объединений соотечественников за рубежом совместно с государственными организациями республики достигают значительных позитивных результатов в укреплении в Узбекистане атмосферы дружбы и толерантности, гармонии национальных и общечеловеческих ценностей, всестороннем развитии культурно-просветительских связей с зарубежными странами и народной дипломатии.

Мы по праву гордимся нашими соотечественниками – представителями разных наций и народностей, которые своим честным трудом, патриотическими качествами вносят бесценный вклад в повышение социально-экономического потенциала республики. Они добросовестно трудятся на разных ответственных должностях в государственных и общественных организациях, удостаиваются высоких наград Родины за свою самоотверженную службу. Все мы хорошо знаем, что среди них есть депутаты и сенаторы, известные представители производства, предприниматели, деятели сфер образования, медицины, науки, культуры, литературы, искусства и спорта.

Такие наши соотечественники, связавшие свою судьбу и будущее с Узбекистаном, способствуют также укреплению дружбы и сотрудничества между их историческими родинами и нашей страной.

Национальные культурные центры постоянно принимают активное участие в проведении торжеств, посвященных Наврузу и Дню независимости, которые стали для всех нас по-настоящему всенародными, очень дорогими  праздниками, а также в других массовых мероприятиях.

Следует подчеркнуть, что отмечаемый всеми нами сегодня праздник – День дружбы народов является еще одной большой возможностью для яркой демонстрации богатой культуры, традиций и обычаев нашего народа, воплотивших в себе идеалы мира, дружбы и добра.

Действительно, нашим общим достижением является то, что в последние годы благодаря нашей твердой политической воле на новый уровень подняты дружественные связи с братскими государствами региона, в мировой политике появились такие понятие и реальность, как «Центральноазиатский дух». Когда речь идет об этом, нужно отметить, что установление в марте этого года стелы Дружбы на точке стыка границ Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана стало еще одним подтверждением укрепляющихся между нами отношений добрососедства и стратегического партнерства.

Уважаемые соотечественники!

В нынешних чрезвычайно сложных условиях, когда в разных регионах мира продолжаются конфликты на национальной и религиозной почве, мы на основе принципа единого Узбекистана и впредь последовательно продолжим работу по дальнейшему укреплению нашего самого большого богатства – спокойствия и стабильности в стране, атмосферы взаимного уважения и согласия, воспитанию молодежи в духе национальных и общечеловеческих ценностей, обладающей глубокими знаниями и современными профессиями, а также углублению направлений инклюзивности.

Мы мобилизуем все возможности для усиления защиты прав и интересов представителей всех наций и конфессий, гордящихся тем, что являются гражданами Республики Узбекистан, а также наших соотечественников за рубежом на основе требований Конституции и законов.

Убежден, что вы, дорогие мои, и в дальнейшем будете самоотверженно трудиться, приложите все силы, еще более полно задействуете свои знания и опыт, талант и мастерство, профессиональный и человеческий потенциал в целях повышения экономической мощи нашей Родины, роста ее авторитета и статуса на международной арене.

Еще раз искренне поздравляю всех вас с сегодняшним замечательным праздником.

Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов в вашей благородной деятельности во имя развития страны, семейного счастья, достатка и благополучия вашим домам.

Пусть всегда процветает наш родной Узбекистан!".

УЗИНФОРМ

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