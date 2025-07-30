Обсуждены вопросы углубления сотрудничества Узбекистана и Сербии

ТАШКЕНТ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. 29 июля руководитель ведомства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел онлайн-переговоры с министром Республики Сербия по международному экономическому сотрудничеству Ненадом Поповичем.

Переговоры были организованы с целью обсуждения вопросов развития межгосударственного сотрудничества в сефрах экономики и торговли, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства и АПК, фармацевтики, возобновляемой энергетики и машиностроения.

По итогам переговоров стороны договорились запустить механизм Межправительственной комиссии для регулярной сверки позиций и оперативного решения возникающих вопросов, разработать и подписать Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве и Дорожную карту по углублению экономического партнерства.

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