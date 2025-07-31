Глава МИД Узбекистана отправился в Бишкек

НОВОСТИ В МИРЕ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/. 30 июля министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов отправился с двухдневным официальным визитом в Кыргызстан.

В рамках первого дня визита была проведена встреча глав МИД двух стран, в ходе которой Бахтиер Саидов и Жээнбек Кулубаев обсудили ключевые аспекты дальнейшего развития межгсоударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сфере пограничной инфраструктуры, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

По итогам переговоров были подписаны План совместных действий по подготовке Государственного визита Президента Республики Узбекистан в Кыргызскую Республику, а также Программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел на 2025–2026 годы.

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