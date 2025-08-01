МИД Узбекистана посетил новый посол Дании

ТАШКЕНТ, 1 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана посетил прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Дании Йеспер Вар.

В ходе визита посол вручил министру иностранных дел Бахтиеру Саидову копии своих верительных грамот, а также стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества по ключевым направлениям.

Йеспер Вар с минувшего года также является послом Дании в Российской Федерации.

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