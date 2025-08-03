



Глава Узбекистана поздравил железнодорожников



ТАШКЕНТ, 3 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам сферы железнодорожного транспорта страны по случаю отмечаемого каждое первое воскресенье августа их профессионального праздника. В обращении говорится: "Дорогие друзья!



Искренне, от всего сердца поздравляю вас – железнодорожников, строителей и инженеров, энергетиков и связистов, машинистов и проводников, всех рабочих и служащих, ветеранов сферы – с сегодняшним профессиональным праздником, выражаю вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.



Благодаря вашему самоотверженному труду сегодня в стране вводятся в строй новые железнодорожные линии и коммуникации, станции и вокзалы, растет оказание населению и организациям услуг. Все это, безусловно, играет большую роль в сокращении расстояний, создании удобств для людей, повышении транзитного потенциала Узбекистана, содействии сбалансированной работе отраслей экономики и социальных объектов.



В этот знаменательный день от имени нашего народа и от себя лично выражаю огромную признательность многонациональным коллективам железнодорожников, всем работникам системы, которые день и ночь плодотворно трудятся и вносят достойный вклад в развитие столь важной сферы.



Уважаемые железнодорожники!



Как известно, в последние годы в ходе реализации национальных программ развития мы уделяем приоритетное внимание повышению транспортно-коммуникационного и транзитного потенциала страны. С удовлетворением отмечу, что в результате проводимых масштабных реформ кардинально совершенствуется работа железных дорог Узбекистана, в отрасли осуществляются важные проекты и программы. За короткий срок электрифицировано более 3 800 километров путей, завершено строительство железной дороги Бухара – Ургенч – Хива, локомотивный парк пополняется современной техникой.



Особенно важно, что наши усилия взаимосвязаны и последовательны, это ярко подтверждается ускоренными работами по налаживанию движения высокоскоростных электропоездов по маршруту Ташкент – Ургенч – Хива и электрификации железнодорожной линии Мискин – Нукус.



Кроме того, в нынешнем году в целях оказания качественных транспортных услуг населению и развития туризма был дан старт работам по прокладке железнодорожных путей из Самарканда в город Ургут, а также от станции Байткурган до Паркентского района Ташкентской области. Большое значение для будущего не только нашей страны, но и всего региона имеет реализация крупного международного проекта по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.



Уважаемые работники сферы!



Думаю, все мы хорошо понимаем, что сегодня перед нами стоят большие задачи по дальнейшему развитию железнодорожного транспорта, увеличению видов и объемов оказываемых услуг, повышению их качества, созданию важных современных объектов коммуникаций. Ведь Новому Узбекистану необходимы отвечающие современным требованиям мощная железнодорожная промышленность, железнодорожные сети и услуги.



В реализации таких больших и ответственных задач мы опираемся прежде всего на вас, самоотверженных и трудолюбивых работников железнодорожной сферы с глубокими знаниями и большим профессиональным опытом, искренне любящих свое дело, посвятивших жизнь благородной миссии – служению народу.



Убежден, что доверие нашего народа вдохновит вас на достижение еще более высоких рубежей, и вы обязательно поднимете развитие отрасли на новый уровень.



Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю крепкого здоровья и новых успехов, мира и благополучия вашим семьям." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи