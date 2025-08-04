



Глава Узбекистана отбыл в Туркменистан



НОВОСТИ В МИРЕ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с двухдневным рабочим визитом в Туркменистан. Целью визита является участие в открывающейся в Национальной туристической зоне "Аваза" Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая будет посвящена вопросам развития межрегионального сотрудничества, укрепления отношений и определения новых направлений взаимодействия в сферах торговли, транспорта, инвестиций и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи