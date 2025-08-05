Погода в Узбекистане на 6 августа

Погода в Узбекистане на 6 августа05.08.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 августа, погода по прогнозам синоптиков:
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 35-37°.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 31-36°.
в Бухарской и Навоийской областях:
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, по пустынной зоне местами возможно усиление до 13-16 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 19-24°, днем 33-38°.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 33-38°.
в Ташкентской области:
|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 33-38°.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 21-26°, днем 35-40°.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 32-37°.
в горных районах Республики:
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.