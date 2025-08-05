advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
07.08.2025 / 13:33 msk / 15:33 uzb
Глава Узбекистана выступил на конференции LLDC 3
05.08.2025 15:42

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня пребывающий с рабочим визитом в Туркменистане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на проходящей в Национальной туристической зоне "Аваза" Третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3).

Данная конференция проводится раз в десять лет и направлена на перестройку глобальной торговой системы в пользу 32 развивающихся стран, экономика которых во многом «заперта» в пределах национальных границ из-за отсутствия доступа к морю.

В выступлении главы Узбекистана говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!

Прежде всего выражаю искреннюю признательность Президенту Туркменистана, уважаемому Сердару Гурбангулыевичу Бердымухамедову и Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты, уважаемому Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову за теплый прием
и организацию сегодняшней конференции на высоком уровне.

Символично, что форум проходит в прекрасной Авазе – жемчужине Каспия в Международный год мира и доверия, провозглашённый Организацией Объединенных Наций по инициативе туркменской стороны.

Узбекистан высоко оценивает и решительно поддерживает усилия Туркменистана, направленные на достижение Целей устойчивого развития, обеспечение глобальной и региональной стабильности и процветания.

Выражаю особую признательность Генеральному секретарю ООН господину Антониу Гутерришу за личное внимание к продвижению проблем стран, не имеющих выхода к морю, как приоритетных международных вопросов.

Мы полностью поддерживаем Авазинскую политическую декларацию и примем активное участие в реализации десятилетней Программы действий.

Уважаемые участники форума!

Вопросы, обсуждаемые на нынешней конференции, имеют для всех нас жизненно важное значение.

Отмечу, что доступ нашей страны к морским коммуникациям возможен только через территорию нескольких государств. Географическая удаленность от портов – в нашем случае это почти три тысячи километров – создает ряд объективных проблем. Они проявляются в высоких тарифах, ограниченной пропускной способности транспортных коридоров и инфраструктур, а также зависимости от таможенно-транзитной политики других государств.

По данным Всемирного банка, из-за больших транспортных издержек и нестабильности транзитной системы регион Центральной Азии ежегодно теряет до двух процентов ВВП. Затраты на логистику составляют до 60 процентов от общей стоимости товаров, что в несколько раз превышает среднемировой показатель.

В этой связи развитие новых надежных транзитных коридоров и логистической инфраструктуры становится важным условием устойчивого прогресса в Центральной Азии.

Повестка, которая объединяет нас сегодня, затрагивает фундаментальный вопрос – вопрос справедливости. Это – предоставление государствам, не имеющим выхода к морю, возможности участвовать в мировой экономике
на равных условиях.

Для решения этой весьма актуальной задачи необходимо выполнение трех принципиальных условий. Это – модернизация инфраструктуры как основы устойчивого развития, усиление взаимосвязанности в целях предотвращения транзитных проблем и реализация права на развитие как ключевого элемента глобального равноправия.

Подчеркну, что для этого в Узбекистане в последние годы были сделаны системные шаги по формированию современной транспортно-логистической сети с активным вовлечением частного сектора.

Наша страна показывает высокую динамику в вопросах открытости и прозрачности логистики. Реализуется комплекс мер для цифровизации торгово-транспортных процессов.

Проводимые структурные экономические реформы, либерализация системы торговли и кардинальное улучшение инвестиционного климата дают ощутимые результаты. Повысилась конкурентоспособность, ускорилось инновационное развитие.

Мощный импульс динамичным преобразованиям придало достижение нового уровня доверия и партнерства в Центральной Азии. Сегодня в нашем регионе формируется единое транспортно-логистическое пространство. Реализуются программы и проекты, направленные на превращение Центральной Азии в полноценный транзитный хаб между Востоком и Западом, Севером и Югом. За последние годы объемы взаимной торговли выросли в 4,5 раза, удвоились инвестиции. В пять раз увеличилось количество совместных предприятий.

В этом году мы совместно с нашими партнерами приступили к строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Значительно возрос грузопоток по транспортному коридору Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция.

Уважаемые участники конференции!

Сегодня крайне важны конкретные, практические и институционально обеспеченные решения по преодолению общих вызовов и проблем.

В этой связи Узбекистан предлагает следующее.

Во-первых, необходимы скоординированные действия для опережающего развития международных транспортных коридоров и инфраструктуры.

Мы выступаем за ускорение подготовки и реализации проекта строительства железной дороги Узбекистан – Афганистан – Пакистан. Сопряжение этого перспективного коридора со строящейся железнодорожной магистралью Китай – Кыргызстан – Узбекистан откроет большие возможности для формирования нового торгово-экономического пространства и устойчивой транспортной инфраструктуры в нашем обширном регионе.

Мы также придаем приоритетное значение развитию Срединного коридора. Для его полного задействования важно в первую очередь проведение согласованной транзитной политики, унификация правил и внедрение оптимальных тарифов для контейнерных грузоперевозок.

Во-вторых, предлагаем разработать под эгидой Организации Объединенных Наций глобальное соглашение о транзитных гарантиях для стран, не имеющих выхода к морю.

Такой механизм обеспечит условия справедливого доступа к портам и коммуникациям, снизит риски грузоперевозок, послужит уменьшению неравенства в глобальной логистике.

В-третьих, растет востребованность гибких инвестиционных инструментов для финансирования крупных инфраструктурных проектов.

Потребность стран Центральной Азии в инвестициях в развитие транспортной инфраструктуры оценивается почти в 40 миллиардов долларов в год.

В связи с этим предлагаем учредить под эгидой Организации Объединенных Наций Фонд содействия логистической интеграции стран, не имеющих выхода к морю. Целесообразно широко привлечь в фонд ресурсы стран-доноров, международных институтов развития и глобальных программ.

В-четвертых, выступаем с инициативой о разработке глобального Индекса уязвимости стран, не имеющих выхода к морю.

Он станет действенным инструментом для объективного определения ограничения возможностей наших стран в сфере транзита, расширения международных финансово-технических программ и эффективного распределения ресурсов с учетом реальных условий.

Самое главное – этот индекс должен учитываться при справедливой оценке конкурентоспособности и делового климата наших стран.

В-пятых, считаем принципиально важным реализовать предложение о создании в Узбекистане инновационного хаба для развития агросектора.

Хаб послужит внедрению адаптивных агротехнологий, продвижению инновационных проектов водосбережения и обеспечению продовольственной безопасности, обмену знаниями и опытом.

В-шестых, важно активное подключение ведущих экспертов и «мозговых центров» наших стран к выработке конкретных предложений по совместному преодолению общих вызовов.

Предлагаем провести ряд международных форумов и «круглых столов» на эту тему. В повестку дня таких мероприятий могли бы войти вопросы обеспечения глубокой интеграции наших стран в глобальные производственные цепочки, ускоренного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий, расширения трансграничного инвестирования, поддержки стартапов.

Узбекистан также намерен присоединиться к деятельности Международного аналитического центра для стран, не имеющих выхода к морю.

Уважаемые главы делегаций!

Доступ к глобальным рынкам должен быть равным для всех. Это не только экономическая необходимость. Это прежде всего важное условие устойчивого развития, доверия и сотрудничества в международных отношениях.

Хочу еще раз подчеркнуть, что Узбекистан всегда открыт и готов к конструктивному и долгосрочному партнерству по формированию более справедливой архитектуры глобального развития."

Также на полях форума глава Узбекистана провел встречу с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, с которым обсудил актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

УЗИНФОРМ

