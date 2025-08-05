Глава Узбекистана выступил на конференции LLDC 3

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня пребывающий с рабочим визитом в Туркменистане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на проходящей в Национальной туристической зоне "Аваза" Третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3).

Данная конференция проводится раз в десять лет и направлена на перестройку глобальной торговой системы в пользу 32 развивающихся стран, экономика которых во многом «заперта» в пределах национальных границ из-за отсутствия доступа к морю.

В выступлении главы Узбекистана говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!



Прежде всего выражаю искреннюю признательность Президенту Туркменистана, уважаемому Сердару Гурбангулыевичу Бердымухамедову и Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты, уважаемому Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову за теплый прием

и организацию сегодняшней конференции на высоком уровне.



Символично, что форум проходит в прекрасной Авазе – жемчужине Каспия в Международный год мира и доверия, провозглашённый Организацией Объединенных Наций по инициативе туркменской стороны.



Узбекистан высоко оценивает и решительно поддерживает усилия Туркменистана, направленные на достижение Целей устойчивого развития, обеспечение глобальной и региональной стабильности и процветания.



Выражаю особую признательность Генеральному секретарю ООН господину Антониу Гутерришу за личное внимание к продвижению проблем стран, не имеющих выхода к морю, как приоритетных международных вопросов.



Мы полностью поддерживаем Авазинскую политическую декларацию и примем активное участие в реализации десятилетней Программы действий.



Уважаемые участники форума!



Вопросы, обсуждаемые на нынешней конференции, имеют для всех нас жизненно важное значение.



Отмечу, что доступ нашей страны к морским коммуникациям возможен только через территорию нескольких государств. Географическая удаленность от портов – в нашем случае это почти три тысячи километров – создает ряд объективных проблем. Они проявляются в высоких тарифах, ограниченной пропускной способности транспортных коридоров и инфраструктур, а также зависимости от таможенно-транзитной политики других государств.



По данным Всемирного банка, из-за больших транспортных издержек и нестабильности транзитной системы регион Центральной Азии ежегодно теряет до двух процентов ВВП. Затраты на логистику составляют до 60 процентов от общей стоимости товаров, что в несколько раз превышает среднемировой показатель.



В этой связи развитие новых надежных транзитных коридоров и логистической инфраструктуры становится важным условием устойчивого прогресса в Центральной Азии.



Повестка, которая объединяет нас сегодня, затрагивает фундаментальный вопрос – вопрос справедливости. Это – предоставление государствам, не имеющим выхода к морю, возможности участвовать в мировой экономике

на равных условиях.



Для решения этой весьма актуальной задачи необходимо выполнение трех принципиальных условий. Это – модернизация инфраструктуры как основы устойчивого развития, усиление взаимосвязанности в целях предотвращения транзитных проблем и реализация права на развитие как ключевого элемента глобального равноправия.



Подчеркну, что для этого в Узбекистане в последние годы были сделаны системные шаги по формированию современной транспортно-логистической сети с активным вовлечением частного сектора.



Наша страна показывает высокую динамику в вопросах открытости и прозрачности логистики. Реализуется комплекс мер для цифровизации торгово-транспортных процессов.



Проводимые структурные экономические реформы, либерализация системы торговли и кардинальное улучшение инвестиционного климата дают ощутимые результаты. Повысилась конкурентоспособность, ускорилось инновационное развитие.



Мощный импульс динамичным преобразованиям придало достижение нового уровня доверия и партнерства в Центральной Азии. Сегодня в нашем регионе формируется единое транспортно-логистическое пространство. Реализуются программы и проекты, направленные на превращение Центральной Азии в полноценный транзитный хаб между Востоком и Западом, Севером и Югом. За последние годы объемы взаимной торговли выросли в 4,5 раза, удвоились инвестиции. В пять раз увеличилось количество совместных предприятий.



В этом году мы совместно с нашими партнерами приступили к строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Значительно возрос грузопоток по транспортному коридору Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция.



Уважаемые участники конференции!



Сегодня крайне важны конкретные, практические и институционально обеспеченные решения по преодолению общих вызовов и проблем.



В этой связи Узбекистан предлагает следующее.



Во-первых, необходимы скоординированные действия для опережающего развития международных транспортных коридоров и инфраструктуры.



Мы выступаем за ускорение подготовки и реализации проекта строительства железной дороги Узбекистан – Афганистан – Пакистан. Сопряжение этого перспективного коридора со строящейся железнодорожной магистралью Китай – Кыргызстан – Узбекистан откроет большие возможности для формирования нового торгово-экономического пространства и устойчивой транспортной инфраструктуры в нашем обширном регионе.



Мы также придаем приоритетное значение развитию Срединного коридора. Для его полного задействования важно в первую очередь проведение согласованной транзитной политики, унификация правил и внедрение оптимальных тарифов для контейнерных грузоперевозок.



Во-вторых, предлагаем разработать под эгидой Организации Объединенных Наций глобальное соглашение о транзитных гарантиях для стран, не имеющих выхода к морю.



Такой механизм обеспечит условия справедливого доступа к портам и коммуникациям, снизит риски грузоперевозок, послужит уменьшению неравенства в глобальной логистике.



В-третьих, растет востребованность гибких инвестиционных инструментов для финансирования крупных инфраструктурных проектов.



Потребность стран Центральной Азии в инвестициях в развитие транспортной инфраструктуры оценивается почти в 40 миллиардов долларов в год.



В связи с этим предлагаем учредить под эгидой Организации Объединенных Наций Фонд содействия логистической интеграции стран, не имеющих выхода к морю. Целесообразно широко привлечь в фонд ресурсы стран-доноров, международных институтов развития и глобальных программ.



В-четвертых, выступаем с инициативой о разработке глобального Индекса уязвимости стран, не имеющих выхода к морю.



Он станет действенным инструментом для объективного определения ограничения возможностей наших стран в сфере транзита, расширения международных финансово-технических программ и эффективного распределения ресурсов с учетом реальных условий.



Самое главное – этот индекс должен учитываться при справедливой оценке конкурентоспособности и делового климата наших стран.



В-пятых, считаем принципиально важным реализовать предложение о создании в Узбекистане инновационного хаба для развития агросектора.



Хаб послужит внедрению адаптивных агротехнологий, продвижению инновационных проектов водосбережения и обеспечению продовольственной безопасности, обмену знаниями и опытом.



В-шестых, важно активное подключение ведущих экспертов и «мозговых центров» наших стран к выработке конкретных предложений по совместному преодолению общих вызовов.



Предлагаем провести ряд международных форумов и «круглых столов» на эту тему. В повестку дня таких мероприятий могли бы войти вопросы обеспечения глубокой интеграции наших стран в глобальные производственные цепочки, ускоренного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий, расширения трансграничного инвестирования, поддержки стартапов.



Узбекистан также намерен присоединиться к деятельности Международного аналитического центра для стран, не имеющих выхода к морю.



Уважаемые главы делегаций!



Доступ к глобальным рынкам должен быть равным для всех. Это не только экономическая необходимость. Это прежде всего важное условие устойчивого развития, доверия и сотрудничества в международных отношениях.



Хочу еще раз подчеркнуть, что Узбекистан всегда открыт и готов к конструктивному и долгосрочному партнерству по формированию более справедливой архитектуры глобального развития."

Также на полях форума глава Узбекистана провел встречу с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, с которым обсудил актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

