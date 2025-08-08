



Проведен разговор глав Узбекистана и России



ТАШКЕНТ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Беседа глав двух государств была посвящена актуальным аспектам двусторонней и международной повестки дня, графику предстоящих совместных мероприятий. Кроме того, Президент России сообщил об основных результатах переговоров со специальным посланником Президента США Стивеном Уиткоффом, проведенных 6 августа в городе Москве. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи