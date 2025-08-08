Проведен разговор глав Узбекистана и России

Проведен разговор глав Узбекистана и России08.08.2025 15:08
ТАШКЕНТ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Беседа глав двух государств была посвящена актуальным аспектам двусторонней и международной повестки дня, графику предстоящих совместных мероприятий. Кроме того, Президент России сообщил об основных результатах переговоров со специальным посланником Президента США Стивеном Уиткоффом, проведенных 6 августа в городе Москве.
УЗИНФОРМ