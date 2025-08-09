



Проведены переговоры глав Узбекистана и Азербайджана



ТАШКЕНТ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Переговоры были организованы с целью обсуждения вопросов развития межгосударственного сотрудничества, хода реализации достигнутых ранее договоренностей, графика и повестки предстоящих совместных мероприятий. Кроме того, глава Узбекистана поздравил коллегу с состоявшимся накануне в городе Вашингтоне подписанием мирной декларации между Азербайджаном и Арменией. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи