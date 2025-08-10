



Глава государства поздравил строителей



ТАШКЕНТ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам строительной отрасли страны с поздравлениями по случаю отмечаемого во второе воскресенье августа их профессионального праздника. В поздравлении говорится: "Уважаемые строители, инженеры, специалисты, ветераны сферы!



От всей души поздравляю вас с сегодняшним замечательным профессиональным праздником, выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.



Благодаря самоотверженному труду тысяч таких, как вы, умелых строителей и инженеров, мастеров и архитекторов, проектировщиков и специалистов, формируется современный, благоустроенный и прекрасный облик Нового Узбекистана, неуклонно растет уровень благосостояния нашего народа, и за это я выражаю вам искреннюю благодарность.



В последние годы строительная индустрия вышла на новый уровень развития и стала одним из драйверов национальной экономики. Так, за восемь лет объемы строительных работ увеличились в несколько раз: с 30 триллионов сумов в 2016 году до почти 234 триллионов сумов в 2024 году.



В прошлом году в стране было сдано 40,5 миллиона квадратных метров зданий и сооружений, а в нынешнем году, как ожидается, этот показатель превысит 45 миллионов.



С учетом растущего спроса и потребностей населения в 2024 году было построено 2 044 многоэтажных жилых дома на более чем 100 тысяч квартир. Особо следует отметить, что обеспеченность жильем на душу населения выросла с 2020 года с 16 до 19 квадратных метров.



Заслуживает внимания, что работа в этом направлении последовательно продолжается, на местах ускоренно ведется строительство 56 массивов «Новый Узбекистан». В этом году соотечественники смогут справить новоселье в 135 тысячах квартир. К 2030 году количество таких массивов предусмотрено довести до 100, а это значит, что будет еще 250 тысяч новых квартир.



В рамках проекта «Новый Ташкент», реализуемого в партнерстве с ведущими мировыми компаниями, на территории в 20 тысяч гектаров создается удобная инфраструктура на два миллиона человек.



В настоящее время на первом этапе строительства Нового Ташкента возводятся такие крупные здания и сооружения, как Национальная библиотека Узбекистана, Университет «Новый Узбекистан», Международный научно-исследовательский центр и музей имени Алишера Навои, Центр и специализированная школа макома, Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами.



Все это говорит о том, каких высоких рубежей достигают наши строители.



Дорогие друзья!



В строительстве, как и в других сферах, в соответствии с современными требованиями ускоренно развивается процесс цифровизации. В отрасли внедрено более 30 информационных систем. В результате цифровизации 22 государственных услуг в национальной информационной системе «Прозрачное строительство» была устранена излишняя бюрократия и волокита. Благодаря введению тендерной платформы исключено вмешательство человеческого фактора, сформирована атмосфера прозрачности, открытой конкуренции.



Для защиты прав граждан, участвующих в жилищном строительстве в качестве дольщиков, внедряется система «Эскроу». На этой основе будет сформирован рынок надежных девелоперов.



Фактически сегодня начался новый этап и в сфере градостроительства. Отныне генеральные планы разрабатываются в совершенно новом формате и содержании, цифровизируются для размещения в геоинформационной системе. В частности, в 2024 году цифровизировано 146 градостроительных документов, в 2025 году этот показатель достигнет 180.



Разработан Национальный классификатор строительных ресурсов, в электронную систему переводится процесс формирования цен и определения сметной стоимости объектов.



Для учета мнения общественности на всех этапах строительства, обеспечения ее участия в контроле, а также улучшения качества строительных работ важное значение имеет повышение эффективности контрольных механизмов.



В этой связи перед представителями сферы стоят важные задачи по полной цифровизации контрольной деятельности, осуществлению ежедневного контроля за работой на объектах и созданию возможности наблюдения в режиме реального времени в целях оперативного предотвращения выявленных недостатков.



Убежден, что, глубоко осознавая важность и актуальность таких требований, вы станете работать с еще большей отдачей. В центре нашего внимания и впредь будут находиться вопросы улучшения условий труда и жизни строителей, их достойного стимулирования.



Помните: каждое возведенное здание – это наше наследие будущим поколениям, ваш вклад останется в облике каждой улицы, каждого городка, от вашего труда зависят счастье и радость людей.



Сегодня в созидании Нового Узбекистана перед нами стоят грандиозные задачи возведения современных городов, комфортных жилых массивов, уникальных сооружений, и осуществление этих проектов мы доверяем вам, умелым и трудолюбивым строителям, сотворяющим настоящие чудеса.



Уважаемые строители!



Еще раз от всей души поздравляю с сегодняшним праздником вас, всех соотечественников, которые своим добросовестным трудом вносят весомый вклад в то, чтобы наша страна стала поистине самым прекрасным и неповторимым краем в мире.



Пусть в ваших добрых начинаниях во имя процветания Родины вам всегда сопутствует успех!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи