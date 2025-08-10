advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
10.08.2025 / 05:46 msk / 07:46 uzb
Глава государства поздравил строителей
10.08.2025 02:57

ТАШКЕНТ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам строительной отрасли страны с поздравлениями по случаю отмечаемого во второе воскресенье августа их профессионального праздника.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые строители, инженеры, специалисты, ветераны сферы!

От всей души поздравляю вас с сегодняшним замечательным профессиональным праздником, выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.

Благодаря самоотверженному труду тысяч таких, как вы, умелых строителей и инженеров, мастеров и архитекторов, проектировщиков и специалистов, формируется современный, благоустроенный и прекрасный облик Нового Узбекистана, неуклонно растет уровень благосостояния нашего народа, и за это я выражаю вам искреннюю благодарность.

В последние годы строительная индустрия вышла на новый уровень развития и стала одним из драйверов национальной экономики. Так, за восемь лет объемы строительных работ увеличились в несколько раз: с 30 триллионов сумов в 2016 году до почти 234 триллионов сумов в 2024 году.

В прошлом году в стране было сдано 40,5 миллиона квадратных метров зданий и сооружений, а в нынешнем году, как ожидается, этот показатель превысит 45 миллионов.

С учетом растущего спроса и потребностей населения в 2024 году было построено 2 044 многоэтажных жилых дома на более чем 100 тысяч квартир. Особо следует отметить, что обеспеченность жильем на душу населения выросла с 2020 года с 16 до 19 квадратных метров.

Заслуживает внимания, что работа в этом направлении последовательно продолжается, на местах ускоренно ведется строительство 56 массивов «Новый Узбекистан». В этом году соотечественники смогут справить новоселье в 135 тысячах квартир. К 2030 году количество таких массивов предусмотрено довести до 100, а это значит, что будет еще 250 тысяч новых квартир.

В рамках проекта «Новый Ташкент», реализуемого в партнерстве с ведущими мировыми компаниями, на территории в 20 тысяч гектаров создается удобная инфраструктура на два миллиона человек.

В настоящее время на первом этапе строительства Нового Ташкента возводятся такие крупные здания и сооружения, как Национальная библиотека Узбекистана, Университет «Новый Узбекистан», Международный научно-исследовательский центр и музей имени Алишера Навои, Центр и специализированная школа макома, Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами.

Все это говорит о том, каких высоких рубежей достигают наши строители.

Дорогие друзья!

В строительстве, как и в других сферах, в соответствии с современными требованиями ускоренно развивается процесс цифровизации. В отрасли внедрено более 30 информационных систем. В результате цифровизации 22 государственных услуг в национальной информационной системе «Прозрачное строительство» была устранена излишняя бюрократия и волокита. Благодаря введению тендерной платформы исключено вмешательство человеческого фактора, сформирована атмосфера прозрачности, открытой конкуренции.

Для защиты прав граждан, участвующих в жилищном строительстве в качестве дольщиков, внедряется система «Эскроу». На этой основе будет сформирован рынок надежных девелоперов.

Фактически сегодня начался новый этап и в сфере градостроительства. Отныне генеральные планы разрабатываются в совершенно новом формате и содержании, цифровизируются для размещения в геоинформационной системе. В частности, в 2024 году цифровизировано 146 градостроительных документов, в 2025 году этот показатель достигнет 180.

Разработан Национальный классификатор строительных ресурсов, в электронную систему переводится процесс формирования цен и определения сметной стоимости объектов.

Для учета мнения общественности на всех этапах строительства, обеспечения ее участия в контроле, а также улучшения качества строительных работ важное значение имеет повышение эффективности контрольных механизмов.

В этой связи перед представителями сферы стоят важные задачи по полной цифровизации контрольной деятельности, осуществлению ежедневного контроля за работой на объектах и созданию возможности наблюдения в режиме реального времени в целях оперативного предотвращения выявленных недостатков.

Убежден, что, глубоко осознавая важность и актуальность таких требований, вы станете работать с еще большей отдачей. В центре нашего внимания и впредь будут находиться вопросы улучшения условий труда и жизни строителей, их достойного стимулирования.

Помните: каждое возведенное здание – это наше наследие будущим поколениям, ваш вклад останется в облике каждой улицы, каждого городка, от вашего труда зависят счастье и радость людей.

Сегодня в созидании Нового Узбекистана перед нами стоят грандиозные задачи возведения современных городов, комфортных жилых массивов, уникальных сооружений, и осуществление этих проектов мы доверяем вам, умелым и трудолюбивым строителям, сотворяющим настоящие чудеса.

Уважаемые строители!

Еще раз от всей души поздравляю с сегодняшним праздником вас, всех соотечественников, которые своим добросовестным трудом вносят весомый вклад в то, чтобы наша страна стала поистине самым прекрасным и неповторимым краем в мире.

Пусть в ваших добрых начинаниях во имя процветания Родины вам всегда сопутствует успех!".

УЗИНФОРМ

