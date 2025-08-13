



Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Индии



ТАШКЕНТ, 13 августа. /УЗИНФОРМ/. 12 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди. В ходе переговоров глава государства поздравил народ Индии с Днем независимости, а также были обсуждены вопросы развития сотрудничества обеих стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, промышленности, транспорта и связи.