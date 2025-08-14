Франция сменит посла в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 14 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции Орелией Бушез.

В ходе аудиенции посол сообщила о завершении своей миссии в качестве главы посольства Франции в Узбекистане, а также были обсуждены приоритетные вопросы развития межгосударственного сотрудничества по ключевым направлениям взаимодействия.

Орелия Бушез являлась главой французской дипмиссии в Ташкенте с октября 2021 года, когда она сменила в должности Изабель Сервоз-Галлуччи.

УЗИНФОРМ