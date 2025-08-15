



В Минске прошли межмидовские консультации по вопросам противодействия новым вызовам и угрозам



НОВОСТИ В МИРЕ, 15 августа. /УЗИНФОРМ/. 14 августа в штаб-квартире СНГ состоялись межмидовские консультации на тему «О противодействии новым вызовам и угрозам», сообщает Департамент по сотрудничеству в политической, гуманитарной и социальной сферах Исполнительного комитета СНГ.



В консультациях приняли участие представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Антитеррористического центра государств – участников СНГ, Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки СНГ и Исполнительного комитета Содружества.



Участники консультаций приветствовали динамично развивающееся взаимодействие СНГ в сфере противодействия новым вызовам и угрозам безопасности с другими региональными и субрегиональными организациями, прежде всего ОДКБ и ШОС, выразили заинтересованность в углублении и расширении такого сотрудничества.



В ходе консультаций была дана оценка террористических угроз, представлена информация о направлениях международного контртеррористического сотрудничества в рамках СНГ и со специализированными международными организациями.



Особое внимание уделено вопросам противодействия радикализации и распространению террористической и экстремистской идеологии, отмыванию денег и финансированию терроризма, а также антинаркотического сотрудничества.



Достигнута договоренность о продолжении практики консультаций по вопросам противодействия новым вызовам и угрозам в 2026 году.