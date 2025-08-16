



Состоялся международный выездной семинар «Хлебный бизнес. Лучшие практики петербургских предприятий»



НОВОСТИ В МИРЕ, 16 августа. /УЗИНФОРМ/. 14–15 августа в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) в рамках образовательной деятельности базовой организацией государств – участников СНГ по повышению квалификации и профессиональной переподготовке кадров хлебопекарной отрасли «Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности» был организован ХIV международный выездной бизнес-семинар по теме: «Хлебный бизнес. Лучшие практики петербургских предприятий». Бизнес-семинар прошел при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, сообщает Департамент экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ.



Выездные семинары – деловые отраслевые мероприятия, которые проводит НИИ хлебопекарной промышленности в разных городах и странах. Формат семинаров включает дискуссионную площадку для открытого обсуждения актуальных проблем работы предприятий, посещение действующих производственных площадок, общение с собственниками и топ-менеджерами ведущих предприятий хлебопекарной и кондитерской отрасли.



В мероприятии приняли участие представители ведущих предприятий хлебопекарной и кондитерской отраслей ряда государств – участников СНГ, научного сообщества, а также Исполнительного комитета СНГ.



В рамках семинара обсуждались актуальные вопросы обеспечения продовольственной безопасности, повышения эффективности предприятий хлебопекарной промышленности в государствах – участниках СНГ, деятельности базовой организации государств – участников СНГ по повышению квалификации и профессиональной переподготовке кадров хлебопекарной отрасли.



Заместитель Генерального секретаря СНГ Нематов Ильхом Туйчиевич направил участникам семинара приветствие, в котором отметил, что неизменно приоритетным направлением взаимодействия государств – участников СНГ являются вопросы обеспечения продовольственной безопасности, а совместные усилия по удовлетворению населения в жизненно важных продуктах питания способствуют укреплению продовольственной безопасности каждого государства – участника СНГ и Содружества в целом.



Также заместитель Генерального секретаря СНГ отметил, что государствам – участникам СНГ есть что предложить друг другу – временные горизонты, охватываемые планами и новыми программными документами Содружества, простираются на многие годы вперед. Нематов И.Т. в своем обращении подчеркнул, что реализация этих планов, безусловно, будет способствовать построению пространства равных возможностей и взаимовыгодного сотрудничества. УЗИНФОРМ