



Фотовыставка «Помня о прошлом, созидать будущее» открылась в Белорусском государственном музее истории ВОВ



НОВОСТИ В МИРЕ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. Фотовыставка «Помня о прошлом, созидать будущее» открылась в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны 15 августа, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.



Масштабная фотоэкспозиция приурочена к 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне. Ее организовали Посольство Китайской Народной Республики в Республике Беларусь и Китайское информационное агентство «Синьхуа».



В торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель Генерального секретаря Содружества Независимых Государств и члены Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах СНГ, представители государственных органов Беларуси, общественных организаций, зарубежного дипломатического корпуса, молодежи, творческой интеллигенции.



Экспозиция состоит из 70 ценных исторических и современных снимков из архива «Синьхуа» и Музея памяти жертв массовой резни в Нанкине, которые отражают огромный вклад китайской нации в победу в Мировой антифашистской войне. Фотографии подчеркивают решающую роль Коммунистической партии Китая в победе над японской агрессией.



Уникальные снимки повествуют о трогательной дружбе сражавшихся плечом к плечу народов Китая и Советского Союза.



Кроме того, на выставке представлены современные фотографии, отображающие результаты всепогодного и всестороннего стратегического партнерства между Беларусью и КНР.



На церемонии открытия фотовыставки выступили первый заместитель Премьер-министра Беларуси Николай Снопков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Чжан Вэньчуань, генеральный директор «Синьхуа» Фу Хуа выступил с видеообращением.



Отметим, что война Китая и Японии стала начальной и финальной точкой мировой войны. Полномасштабные военные действия начались 7 июля 1937 года, когда состоялся бой у моста Марко Поло под Пекином.



В Китае войну с Японией рассматривают как неотъемлемую часть Второй мировой войны. В плане подсчета потерь, влияния на конфигурацию сил сторон не отделяют от европейского или тихоокеанского театров военных действий. Вклад китайцев в сдерживание японского милитаризма позиционируется важным фактором итогового поражения Японии и всего мирового фашизма.



После победы в войне Китай наравне с другими союзниками вошел в число основателей ООН и получил место постоянного члена Совета Безопасности.