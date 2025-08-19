



Глава Узбекистана приветствовал участников международного форума



ТАШКЕНТ, 19 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с приветствием к участникам и гостям встречи высокого уровня «Узбекистан, Азербайджан и Европа – сотрудничество ради общего развития». В приветствии говорится: "Уважаемые сопредседатели Международного центра Низами Гянджеви!



Дамы и господа!



Искренне рад приветствовать вас на древней и прекрасной земле Узбекистана.



Выражаю глубокую признательность Международному центру Низами Гянджеви за инициативу собрать на одной площадке в Ташкенте столь авторитетный состав участников – известных политиков и государственных деятелей, руководителей международных организаций, которые вносят большой вклад в развитие своих стран, укрепление международного сотрудничества и взаимного доверия.



Особо отмечу важную роль этого центра в сохранении и широкой популяризации неповторимого творческого наследия великого азербайджанского мыслителя Низами Гянджеви – «султана поэтов», как называл его великий узбекский поэт Алишер Навои.



Подчеркну, что всегда актуальные глубокая философия, идеи Низами Гянджеви о гармонии человека с окружающим миром и справедливости приобретают в сегодняшних непростых условиях еще большее значение.



Особого внимания заслуживает активное участие центра Низами Гянджеви в изучении вопросов международной повестки.



Проводимый под его эгидой ежегодный Глобальный Бакинский форум стал одной из авторитетных, признанных в мире диалоговых площадок, где выдвигаются новые идеи для решения самых насущных проблем международного и регионального развития.



Считаю очень важным, что главной темой сегодняшнего форума определены вопросы взаимосвязанности Центральной Азии и Южного Кавказа и перспективы партнерства этих двух крупнейших регионов с Европой.



Мы видим в этом уникальную возможность широко представить миру Центральную Азию, где набирают обороты процессы консолидации и сотрудничества, обменяться мнениями об укреплении межрегиональной взаимосвязанности, а также о более полном задействовании потенциала и возможностей Узбекистана и Азербайджана.



В последние годы узбекско-азербайджанские отношения активно развиваются в духе взаимного доверия и поддержки, подписан Договор о союзнических отношениях, действует Высший межгосударственный совет.



Хочу особо отметить, что Азербайджан выступает в качестве стратегического моста, соединяющего Центральную Азию и Европу.



Сегодня наши отношения с Европой, которая на нынешнем форуме представлена множеством участников, находятся на совершенно новом этапе развития.



Недавно мы впервые провели в нашей стране саммит «Центральная Азия – Европейский Союз».



Было принято историческое решение об установлении стратегического партнерства между нашим регионом и странами Евросоюза. В ближайшие месяцы мы намерены подписать Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом.



Вместе с Европейским Союзом и другими партнерами продолжим целенаправленную работу по развитию эффективных транспортно-логистических и энергетических коридоров. Убежден, что эти меры позволят возродить роль нашего региона как хаба между Западом и Востоком.



Мы высоко ценим готовность Президента Азербайджана, уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева участвовать в развитии новых общерегиональных процессов и его усилия по укреплению взаимодействия Южного Кавказа и Центральной Азии.



Пользуясь случаем, еще раз искренне поздравляем дружественный народ Азербайджана с огромным историческим достижением – недавним подписанием в Вашингтоне при посредничестве США трехсторонней Совместной декларации с Арменией.



Уважаемые участники форума!



Сегодня Узбекистан решительно продолжает динамичные реформы, и на этом пути мы уже достигли огромных результатов. В нашей жизни прочно утвердился принцип «Узбекистан – страна, открытая миру и открывающая мир для себя».



Мы последовательно укрепляем долгосрочные отношения с зарубежными партнерами и международными организациями, расширяем грани сотрудничества, всегда открыты для новых передовых идей. Мы продолжим политику построения Нового Узбекистана как правового, светского, демократического и социального государства.



В нынешнее чрезвычайно сложное время Узбекистан и регион Центральной Азии предлагают международному сообществу бесценный ресурс – стабильность, доверие и развитие.



Считаю, что сегодня, в новых условиях, перед нами открываются широкие горизонты для взаимодействия, появляются новые возможности для совместной работы по направлениям, представляющим взаимный интерес и взаимную выгоду. В этой связи рассчитываем на вашу поддержку и дальнейшее сотрудничество.



Искренне желаю всем участникам сегодняшней встречи эффективного диалога и успешной работы форума."