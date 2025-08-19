advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
30.08.2025 / 07:15 msk / 09:15 uzb
Глава Узбекистана приветствовал участников международного форума
19.08.2025 07:53

ТАШКЕНТ, 19 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с приветствием к участникам и гостям встречи высокого уровня «Узбекистан, Азербайджан и Европа – сотрудничество ради общего развития».

В приветствии говорится:

"Уважаемые сопредседатели Международного центра Низами Гянджеви!

Дамы и господа!

Искренне рад приветствовать вас на древней и прекрасной земле Узбекистана.

Выражаю глубокую признательность Международному центру Низами Гянджеви за инициативу собрать на одной площадке в Ташкенте столь авторитетный состав участников – известных политиков и государственных деятелей, руководителей международных организаций, которые вносят большой вклад в развитие своих стран, укрепление международного сотрудничества и взаимного доверия.

Особо отмечу важную роль этого центра в сохранении и широкой популяризации неповторимого творческого наследия великого азербайджанского мыслителя Низами Гянджеви – «султана поэтов», как называл его великий узбекский поэт Алишер Навои.

Подчеркну, что всегда актуальные глубокая философия, идеи Низами Гянджеви о гармонии человека с окружающим миром и справедливости приобретают в сегодняшних непростых условиях еще большее значение.

Особого внимания заслуживает активное участие центра Низами Гянджеви в изучении вопросов международной повестки.

Проводимый под его эгидой ежегодный Глобальный Бакинский форум стал одной из авторитетных, признанных в мире диалоговых площадок, где выдвигаются новые идеи для решения самых насущных проблем международного и регионального развития.

Считаю очень важным, что главной темой сегодняшнего форума определены вопросы взаимосвязанности Центральной Азии и Южного Кавказа и перспективы партнерства этих двух крупнейших регионов с Европой.

Мы видим в этом уникальную возможность широко представить миру Центральную Азию, где набирают обороты процессы консолидации и сотрудничества, обменяться мнениями об укреплении межрегиональной взаимосвязанности, а также о более полном задействовании потенциала и возможностей Узбекистана и Азербайджана. 

В последние годы узбекско-азербайджанские отношения активно развиваются в духе взаимного доверия и поддержки, подписан Договор о союзнических отношениях, действует Высший межгосударственный совет.

Хочу особо отметить, что Азербайджан выступает в качестве стратегического моста, соединяющего Центральную Азию и Европу.

Сегодня наши отношения с Европой, которая на нынешнем форуме представлена множеством участников, находятся на совершенно новом этапе развития.

Недавно мы впервые провели в нашей стране саммит «Центральная Азия – Европейский Союз».

Было принято историческое решение об установлении стратегического партнерства между нашим регионом и странами Евросоюза. В ближайшие месяцы мы намерены подписать Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом.

Вместе с Европейским Союзом и другими партнерами продолжим целенаправленную работу по развитию эффективных транспортно-логистических и энергетических коридоров. Убежден, что эти меры позволят возродить роль нашего региона как хаба между Западом и Востоком.

Мы высоко ценим готовность Президента Азербайджана, уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева участвовать в развитии новых общерегиональных процессов и его усилия по укреплению взаимодействия Южного Кавказа и Центральной Азии.

Пользуясь случаем, еще раз искренне поздравляем дружественный народ Азербайджана с огромным историческим достижением – недавним подписанием в Вашингтоне при посредничестве США трехсторонней Совместной декларации с Арменией.

Уважаемые участники форума!

Сегодня Узбекистан решительно продолжает динамичные реформы, и на этом пути мы уже достигли огромных результатов. В нашей жизни прочно утвердился принцип «Узбекистан – страна, открытая миру и открывающая мир для себя».

Мы последовательно укрепляем долгосрочные отношения с зарубежными партнерами и международными организациями, расширяем грани сотрудничества, всегда открыты для новых передовых идей. Мы продолжим политику построения Нового Узбекистана как правового, светского, демократического и социального государства.

В нынешнее чрезвычайно сложное время Узбекистан и регион Центральной Азии предлагают международному сообществу бесценный ресурс – стабильность, доверие и развитие.

Считаю, что сегодня, в новых условиях, перед нами открываются широкие горизонты для взаимодействия, появляются новые возможности для совместной работы по направлениям, представляющим взаимный интерес и взаимную выгоду. В этой связи рассчитываем на вашу поддержку и дальнейшее сотрудничество.

Искренне желаю всем участникам сегодняшней встречи эффективного диалога и успешной работы форума."

УЗИНФОРМ

