



Глава Узбекистана провел встречу с делегацией Пакистана



ТАШКЕНТ, 20 августа. /УЗИНФОРМ/. 19 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией Исламской Республики Пакистан во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Сахиром Шамшадом Мирзой. В ходе аудиенции глава государства и его гости рассмотрели вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества, приоритетными направлениями которого были названы торговля и экономика, грузоперевозки, военно-техническая сфера, обеспечение безопасности, транспорт и логистика. УЗИНФОРМ