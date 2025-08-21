Делегация Узбекистана посетила Бахрейн

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. 20 августа делегация МИД Узбекистана во главе с министром Бахтиером Саидовым завершила двухдневный визит в Бахрейн, который был предпринят с целью проведения встреч и переговоров с представителями бахрейнских официальных и деловых кругов.

В частности, состоялись встречи с заместителем премьер-министра шейхом Халидом бин Абдуллой Аль Халифой, министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни, министром финансов и национальной экономики Бахрейна шейхом Салманом бин Халифой Аль Халифой, министром промышленности и торговли Бахрейна Абдуллой Аделем Фахро, исполнительным директором компании «Bahrain Mumtalakat Holding Company» шейхом Абдуллой бин Халифой Аль Халифой, директором компании «Lamar Holding» Линой Нуреддин, генеральным директором компании «Aluminium Bahrain» (Alba) Али Аль Бакали.

Были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, инвестиций, промышленности, инноваций и других.

УЗИНФОРМ