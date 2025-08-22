Делегация МИД Узбекистана посетила Катар

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. 21 августа делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым посетила Государство Катар.

Целью поездки явилось участие в прошедшем в Дохе первом заседании Координационного совета по стратегическому партнёрству между Республикой Узбекистан и Государством Катар, а также проведение встреч и переговоров с представителями официальных и деловых кругов Катара.

В частности, состоялись встречи с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани, заместителем премьер-министра и государственным министром по делам обороны Катара шейхом Саудом бин Абдуррахманом бин Хасаном бин Али Аль Тани.

Были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, инноваций и коммуникаций, обороны, безопасности, спорта, молодежной политики, экологии, изменения климата, горгодобычи и других.

УЗИНФОРМ