Глава Узбекистана посетил Туркменбаши

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 августа. /УЗИНФОРМ/. 22 августа Президент Узбекистана отбыл с рабочим визитом в Туркменистан, где принял участие в прошедшем в Национальной туристической зоне "Аваза" (город Туркменбаши) трехстороннем саммите в формате "Азербайджан – Туркменистан – Узбекистан".

В ходе встречи в верхах Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обсудили вопросы развития сотрудничества трех государств в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, транспорта и логистики, укрепления геополитической и геоэкономической позиции трех стран на мировой арене.

По итогам встречи в верхах были подписаны:

Протокол об установлении побратимских отношений между азербайджанским городом Физули и городом Аркадаг,

Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой "Türkmenhowaýollary" и Министерством цифрового развития и транспорта Азербай­джанской Республики о дальнейшем развитии международного авиасообщения,

Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой морского и речного транспорта Туркменистана и Министерством транспорта Республики Узбекистан по развитию сотрудничества в области судостроения,

Протокол по развитию сотрудничества в сфере гражданской авиации между Государственной службой "Türkmenhowaýollary" и Министерством транспорта Республики Узбекистан,

Соглашение о сотрудничестве между Государственной товарно-сырьевой биржей Туркменистана и Акционерным обществом "Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа",

Меморандум о взаимопонимании между Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана, Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством транспорта Республики Узбекистан в области транспортно-логистического сотрудничества.

По завершении встречи в верхах участники выступили с сообщением для прессы.

На полях саммита глава Узбекистана провел двустороннюю встречу с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, с которым обсудил ключевые аспекты развития сотрудничества между двумя странами и значение состоявшихся трехсторонних переговоров.

УЗИНФОРМ