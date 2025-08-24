advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
30.08.2025 / 07:15 msk / 09:15 uzb
Опубликовано заявление глав Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана
24.08.2025 05:30

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 августа. /УЗИНФОРМ/. 22 августа в рамках состоявшейся в Национальной туристической зоне «Аваза» встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева, Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева было принято совместное заявление трех стран.

Документ гласит:

"22 августа 2025 года в Национальной туристической зоне «Аваза» (Туркменистан) состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева, именуемые в дальнейшем «Стороны».

Стороны,

основываясь на исторической и культурной общности братских народов трех государств,

будучи убежденными, что дальнейшее развитие и углубление отношений между тремя государствами отвечает коренным интересам их народов и будет способствовать укреплению мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития,

подчеркивая общую приверженность дальнейшему укреплению взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, экологической, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес,

подтверждая приверженность основополагающим международно-правовым принципам и нормам, в том числе закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций,

заявляют о нижеследующем:

1. Стороны подтвердили незыблемость долгосрочного курса на всемерное укрепление стратегического партнерства в духе уз многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки народов своих государств.

Было выражено единое мнение, что дальнейшее развитие трехстороннего сотрудничества служит обеспечению мира, стабильности и укреплению доверия и взаимопонимания в региональном и глобальном масштабах.

2. Стороны подчеркнули важность поддержания тесных контактов на высшем и высоком уровнях, взаимодействия во внешнеполитической деятельности трех стран и углубления сотрудничества в области совместного противостояния современным вызовам и угрозам.

3. Стороны согласились продолжить укреплять взаимодействие между их государствами в рамках международных организаций, прежде всего Организации Объединенных Наций, а также других международных и региональных структур.

4. Стороны подчеркнули приоритетный характер дальнейшего расширения и укрепления торгово-экономического сотрудничества между странами на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.

Стороны выразили общее мнение о необходимости создания благоприятных условий для дальнейшего развития экономического сотрудничества между их государствами.

Стороны выступили за активизацию практических действий по укреплению транспортной взаимосвязанности, разработку и реализацию совместных проектов, отвечающих интересам народов трех стран.

5. Стороны уделили внимание развитию производственной и промышленной кооперации и согласились расширять долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество путем создания совместных предприятий в текстильной, химической, строительной и других отраслях.

6. Стороны выразили поддержку деятельности, направленной на стимулирование торгово-экономических отношений, и в данном контексте согласились активизировать прямые связи между деловыми кругами своих стран, в том числе через проведение выставок и бизнес-форумов на территориях трех государств.

Стороны будут уделять приоритетное внимание развитию и расширению сотрудничества между регионами трех стран путем обмена визитами, проведения совместных мероприятий для укрепления дружбы между народами трех стран.

7. Стороны, отметив важность развития сотрудничества в энергетике, подчеркнули особое значение взаимодействия в этой области.

8. Учитывая большой потенциал в сфере транспорта и логистики, а также в целях использования транзитного потенциала трех стран, Стороны подчеркнули важность активизации мультимодальных перевозок по направлению «Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан» и обратно.

В этой связи была отмечена значимость подписанного компетентными органами трех стран Меморандума о взаимопонимании в области транспортно-логистического сотрудничества.

9. Стороны приветствуют создание Совместной рабочей группы в целях обсуждения вопросов развития транспортно-коммуникационной инфраструктуры, координации транспортных перевозок, упрощения условий их организации.

10. Стороны также подчеркнули значимость развития авиасообщений, бизнеса и туризма между странами, что будет способствовать увеличению грузового и пассажирского потоков.

11. Стороны отметили важность дальнейшего укрепления взаимодействия по вопросам смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему, борьбы с экологическими рисками, сохранения биоразнообразия, продвижения общих проектов и программ в сфере охраны окружающей среды, совместных инициатив, отвечающих общим интересам трех стран в рамках региональных и международных платформ.

12. Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, подчеркнув важное значение контактов между соответствующими государственными структурами и общественными объединениями, исследовательскими центрами, высшими учебными заведениями, средствами массовой информации, деятелями культуры и искусства.

Стороны выразили твердую убежденность в необходимости дальнейшего укрепления дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами Сторон и их народов.

г. Туркменбаши, 22 августа 2025 года."

УЗИНФОРМ

