



В Узбекистан прибыл монарх Иордании



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистан прибыл с двухдневным государственным визитом король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II ибн аль-Хусейн. Целью визита является участие в предстоящих в Самарканде узбекско-иорданских переговорах на высшем уровне, которые будут посвящены ключевым вопросам развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, по итогам которых будет подписан пакет двусторонних документов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи