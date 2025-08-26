В Самарканде проведены узбекско-иорданские переговоры в верхах

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня прибывший накануне с государственным визитом в Узбекистан король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн провел в Самарканде переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Повестка дня саммита включала обсуждение в узком и расширенном форматах вопросов развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, химической, фармацевтической, аграрной, текстильной, добывающей отраслях, сферах транспорта, инвестиций и других. Также был проведен обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики, обсуждены аспекты угулубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур, таких как ООН, ОИС и другие.

По итогам переговоров были подписаны 15 двусторонних документов, в частности:

Соглашение об экстрадиции;

Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций;

Соглашение об учреждении Совместной комиссии;

Соглашение об отмене визовых требований;

Соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования и научных исследований;

Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма;

Протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение о воздушном сообщении;

Протокол об онлайн-обмене предварительной информацией о движении товаров и транспортных средств;

Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства;

Соглашение о сотрудничестве в сфере защиты и карантина растений;

Соглашение о сотрудничестве в сфере ветеринарии;

Меморандум в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия;

межведомственные меморандумы о взаимопонимании по делам религий;

План практических мероприятий по реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдуллы II ибн аль-Хусейна.

В рамках встречи на высшем уровне король Абдалла вручил Президенту Узбекистана орден Иордании «Ан-Нахда» («Ренессанс»).

Также программа визита иорданского монарха включала посещение выставки продукции узбекских производителей, историко-этнографического парка «Вечный город», комплексов Регистан, Шахи-Зинда и других архитектурных достопримечательностей Самарканда.

Кроме того, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн посадили дуб в парке самаркандского Конгресс-центра.

УЗИНФОРМ