В Самарканде проведены узбекско-иорданские переговоры в верхах

В Самарканде проведены узбекско-иорданские переговоры в верхах26.08.2025 18:25
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня прибывший накануне с государственным визитом в Узбекистан король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн провел в Самарканде переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Повестка дня саммита включала обсуждение в узком и расширенном форматах вопросов развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, химической, фармацевтической, аграрной, текстильной, добывающей отраслях, сферах транспорта, инвестиций и других. Также был проведен обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики, обсуждены аспекты угулубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур, таких как ООН, ОИС и другие.
По итогам переговоров были подписаны 15 двусторонних документов, в частности:
- Соглашение об экстрадиции;
- Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций;
- Соглашение об учреждении Совместной комиссии;
- Соглашение об отмене визовых требований;
- Соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования и научных исследований;
- Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма;
- Протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение о воздушном сообщении;
- Протокол об онлайн-обмене предварительной информацией о движении товаров и транспортных средств;
- Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства;
- Соглашение о сотрудничестве в сфере защиты и карантина растений;
- Соглашение о сотрудничестве в сфере ветеринарии;
- Меморандум в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия;
- межведомственные меморандумы о взаимопонимании по делам религий;
- План практических мероприятий по реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдуллы II ибн аль-Хусейна.
В рамках встречи на высшем уровне король Абдалла вручил Президенту Узбекистана орден Иордании «Ан-Нахда» («Ренессанс»).
Также программа визита иорданского монарха включала посещение выставки продукции узбекских производителей, историко-этнографического парка «Вечный город», комплексов Регистан, Шахи-Зинда и других архитектурных достопримечательностей Самарканда.
Кроме того, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн посадили дуб в парке самаркандского Конгресс-центра.
