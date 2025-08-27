Ташкент посетила делегация МИД Японии

ТАШКЕНТ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня пребывающий с официальным визитом в стране во главе представительной делегации министр иностранных дел Японии Ивая Такэси посетил МИД Узбекистана, где провел встречу с министром Бахтиером Саидовым.

В ходе переговоров главы МИД обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах химической промышленности, энергетики, транспорта и связи, горнодобычи, "зеленой" энергетики, технологий и других.

По итогам встречи было подписано Совместное коммюнике о стратегическом диалоге между министерствами иностранных дел двух стран об укреплении сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

В рамках поездки японская делегация также посетила Самарканд.

УЗИНФОРМ