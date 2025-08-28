



Проведены переговоры глав внешнеполитических ведомств Узбекистана и РФ



ТАШКЕНТ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/. 27 августа руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел переговоры по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Беседа была посвящена обсуждению вопросов развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взамодействия в рамках международных организаций и структур, графика и повестки предстоящих совместных мероприятий и контатков на различных уровнях, а также хода реализации достигнутых ранее договоренностей. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи