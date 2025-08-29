Погода в Узбекистане на 30 августа

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023
Архив голосований
|
|
|
|
|19.4% (13)
| -
|Положительно
|
|4.5% (3)
| -
|Более положительно, чем отрицательно
|
|22.4% (15)
| -
|Нейтрально
|
|23.9% (16)
| -
|Более отрицательно, чем положительно
|
|16.4% (11)
| -
|Отрицательно
|
|13.4% (9)
| -
|Затрудняюсь с ответом
|голосов 67
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 30 августа29.08.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 30 августа, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
|
|
|
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами возможно усиление до 10-12 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 22-24°, днем 34-36°.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 19-24°, днем 31-36°.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 19-24°, днем 31-36°.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 32-37°.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 23-28°.