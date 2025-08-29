



Погода в Узбекистане на 30 августа



ТАШКЕНТ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 30 августа, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами возможно усиление до 10-12 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 22-24°, днем 34-36°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 19-24°, днем 31-36°. в Ташкентской области:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 19-24°, днем 31-36°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 32-37°. в горных районах Республики:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 23-28°.