



Погода в Узбекистане на 1 сентября



ТАШКЕНТ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 1 сентября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°,

днем 30-32°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°. в Ташкентской области:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 31-36°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 31-36°. в горных районах Республики:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.