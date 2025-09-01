advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
05.09.2025 / 09:07 msk / 11:07 uzb
Глава Узбекистана принял участие в саммите ШОС в КНР
01.09.2025 16:45

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, пребывающий с официальным визитом в Китайской Народной Республике, принял участие в прошедшем в городе Тяньцзинь саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который был организован с целью обсуждения вопросов обеспечения мира, устойчивого развития и благополучия в регионе, укреп­ления экономических и культурных связей.

В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!

Выражаю искреннюю признательность Председателю Китайской Народной Республики уважаемому господину Си Цзиньпину за превосходную организацию нашего заседания и оказываемый радушный приём.

Позвольте также поздравить всех присутствующих с 80-летием Великой Победы во Второй мировой войне, в достижение которой наши народы внесли огромный вклад.

Присоединяюсь к поздравлениям в адрес Президента Кыргызской Республики уважаемого Садыра Нургожоевича Жапарова по случаю Дня независимости страны и признателен за ваши тёплые слова в связи с нашим главным государственным праздником.

Уважаемые участники саммита!

Наша встреча проходит в городе Тяньцзине, олицетворяющем гармонию древней культуры Китая и его динамичного индустриального и технологического развития.

Здесь по-особому звучат мудрые слова великого Конфуция: «Желая утвердиться, помогай другим, стремясь к успеху, способствуй успеху других».

Эта тысячелетняя философия полностью созвучна современной миссии Шанхайской организации сотрудничества, в основе которой лежат принципы взаимного уважения и поддержки, учёта интересов каждого государства – члена.

Считаю, что именно на этом прочном фундаменте строится общее развитие и процветание на пространстве ШОС.

Подчеркну, что благодаря плодотворному председательству Китая ещё больше укрепился авторитет Организации, расширилось взаимовыгодное практическое сотрудничество наших стран.

Уверен, что нынешний саммит станет новой исторической вехой и определит стратегические ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу.

Уважаемые коллеги!

Шанхайская организация сотрудничества, обладая огромным экономическим, интеллектуальным, ресурсным и технологическим потенциалом, последовательно расширяет своё влияние на международной арене. Это имеет важное значение в условиях наблюдающейся глобальной неопределённости.

Системный кризис доверия, эскалация конфликтов, ослабление многосторонних институтов и фрагментация мировой торговой системы подрывают основы международной архитектуры безопасности и стабильности. В таких условиях взаимопонимание и солидарность государств ШОС – не просто ценное достояние, а ключ к сохранению мира в нашем обширном регионе.

Особенно важно, что ШОС остаётся пространством равноправного диалога, взаимного уважения и партнёрства. Именно это позволяет обеспечивать баланс интересов и вместе находить ответы на самые сложные вызовы современности.

Считаем, что голос ШОС должен звучать ещё более убедительно и твёрдо как выражение нашей общей политической воли, как призыв к решительным действиям во имя мирного будущего и устойчивого прогресса.

Хотел бы поделиться нашим видением дальнейшего углубления многостороннего партнёрства.

Прежде всего необходимо повышать эффективность Организации, укреплять и совершенствовать её институты и механизмы реализации решений. Уверен, что процесс трансформации Организации, запущенный на Самаркандском саммите, будет способствовать решению этих важных задач.

Мы выступаем за последовательное расширение Организации, поскольку успех «модели ШОС» заключается в её открытости и ориентированности на широкое сотрудничество. Готовы поддерживать стремление государств, которые связывают своё будущее с ШОС.

Убеждён, что расширение состава партнёров по диалогу ШОС, в том числе за счёт государств из других регионов, будет способствовать превращению Организации в платформу сотрудничества со странами Глобального Юга.

Среди ключевых приоритетов ШОС – взаимодействие в области безопасности. Сегодня усиливается потребность в согласованных подходах и новых механизмах доверия и обеспечения безопасности.

Считаем, что настало время принять Декларацию ШОС по укреплению многостороннего партнёрства во имя ядерной безопасности. Декларация станет прочной основой развития мирного атома и реагирования на чрезвычайные ситуации, важным вкладом в глобальный режим нераспространения под эгидой Организации Объединённых Наций.

Разделяем обеспокоенность в связи со значительным изменением природы терроризма и экстремизма, ростом киберпреступности, производства и оборота синтетических наркотиков, усилением организованной преступности.

В целях эффективного противодействия всем этим угрозам предлагаем возобновить работу Совещания министров внутренних дел и общественной безопасности, пересмотреть Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью, разработать Программу борьбы с наркозависимостью до 2030 года.

Поддерживаем возобновление работы Контактной группы «ШОС – Афганистан». Одной из её основных задач могла бы стать разработка предложений по развитию конструктивного диалога и поддержке социально-экономических проектов в Афганистане.

Уважаемые главы делегаций!

На фоне текущих тенденций в мировой экономике мы придаём приоритетное значение расширению торгово-экономического сотрудничества.

Мы выступаем за формирование устойчивой модели экономического сотрудничества в нашем обширном регионе.

Считаем важной задачей подписание Соглашения об упрощении процедур торговли, которое придаст импульс росту внутрирегионального товарооборота на пространстве ШОС.

Подчеркну необходимость развития надёжных производственно-логистических цепочек и стимулирования взаимных инвестиций.

В этой связи предлагаем создание в рамках ШОС ряда новых многосторонних площадок и инструментов поддержки кооперации: Регионального центра ШОС по критическим материалам в целях внедрения передовых технологий добычи и глубокой переработки минералов; Энергетического консорциума ШОС для проведения скоординированной политики и опережающего развития «зелёной» энергетики в наших странах; сети венчурных компаний и фондов для поддержки и продвижения стартап- и инновационных проектов; специального электронного портала для налаживания бизнес-контактов и продвижения инвестиций, с вовлечением регионов наших стран.

Важно скорее внедрить эффективные инструменты финансовой поддержки региональных промышленных и инфраструктурных проектов. Предлагаем вновь рассмотреть данный вопрос на уровне уполномоченных министров.

Общим интересам наших стран отвечает раскрытие транспортно-транзитного потенциала по линиям Север-Юг и Восток-Запад. Особую актуальность приобретает развитие коридоров в южном направлении, пролегающих через Центральную Азию с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана.

Мы видим большие возможности для координации усилий по формированию «Единого транспортного пространства ШОС» и его сопряжению со стратегической инициативой «Пояса и пути». Это предполагает создание новых мультимодальных сетей, цифровых платформ и «зелёных» коридоров. Предлагаем разработать соответствующую многостороннюю концепцию.

Другой важный приоритет – расширение партнёрства в области «зелёной» трансформации ШОС. Считаю своевременным принимаемое по инициативе китайской стороны Заявление о сотрудничестве в области «зелёной» промышленности.

Необходимо также запустить Региональную платформу по вопросам адаптации к изменению климата, декарбонизации, внедрения технологий искусственного интеллекта для прогнозирования экологических рисков.

Ключевым фактором долгосрочного партнёрства в рамках ШОС является дальнейшее углубление культурных связей и усиление института «народной дипломатии».

Мощным стимулом для развития гуманитарного обмена и ещё большего сближения наших народов могли бы стать проведение Международного фестиваля народного творчества, создание онлайн-кампуса партнёрской сети «Университет ШОС», организация ежегодных конкурсов и олимпиад среди студентов и молодых специалистов по инновационным направлениям.

Кроме того, предлагаем проработать такие перспективные проекты, как запуск «Туристического коридора» и Альянса медицинского туризма ШОС.

Уважаемые коллеги!

Пользуясь случаем, поздравляю уважаемого Садыра Нурго-жоевича с принятием Кыргызстаном председательства в Шанхайской организации сотрудничества. Желаю Вам больших успехов.

В завершение своего выступления хочу выразить уверенность, что принимаемые сегодня Тяньцзиньская декларация, Стратегия развития ШОС до 2035 года и другие итоговые документы станут важной основой наращивания нашего многопланового взаимодействия и эффективного реагирования на современные вызовы.

Мы готовы к продолжению совместной работы для решения общих задач укрепления отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества в рамках ШОС.

Благодарю за внимание."

УЗИНФОРМ

