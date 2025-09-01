Глава Узбекистана принял участие в саммите ШОС в КНР

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, пребывающий с официальным визитом в Китайской Народной Республике, принял участие в прошедшем в городе Тяньцзинь саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который был организован с целью обсуждения вопросов обеспечения мира, устойчивого развития и благополучия в регионе, укреп­ления экономических и культурных связей.

В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!



Выражаю искреннюю признательность Председателю Китайской Народной Республики уважаемому господину Си Цзиньпину за превосходную организацию нашего заседания и оказываемый радушный приём.



Позвольте также поздравить всех присутствующих с 80-летием Великой Победы во Второй мировой войне, в достижение которой наши народы внесли огромный вклад.



Присоединяюсь к поздравлениям в адрес Президента Кыргызской Республики уважаемого Садыра Нургожоевича Жапарова по случаю Дня независимости страны и признателен за ваши тёплые слова в связи с нашим главным государственным праздником.



Уважаемые участники саммита!



Наша встреча проходит в городе Тяньцзине, олицетворяющем гармонию древней культуры Китая и его динамичного индустриального и технологического развития.



Здесь по-особому звучат мудрые слова великого Конфуция: «Желая утвердиться, помогай другим, стремясь к успеху, способствуй успеху других».



Эта тысячелетняя философия полностью созвучна современной миссии Шанхайской организации сотрудничества, в основе которой лежат принципы взаимного уважения и поддержки, учёта интересов каждого государства – члена.



Считаю, что именно на этом прочном фундаменте строится общее развитие и процветание на пространстве ШОС.



Подчеркну, что благодаря плодотворному председательству Китая ещё больше укрепился авторитет Организации, расширилось взаимовыгодное практическое сотрудничество наших стран.



Уверен, что нынешний саммит станет новой исторической вехой и определит стратегические ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу.



Уважаемые коллеги!



Шанхайская организация сотрудничества, обладая огромным экономическим, интеллектуальным, ресурсным и технологическим потенциалом, последовательно расширяет своё влияние на международной арене. Это имеет важное значение в условиях наблюдающейся глобальной неопределённости.



Системный кризис доверия, эскалация конфликтов, ослабление многосторонних институтов и фрагментация мировой торговой системы подрывают основы международной архитектуры безопасности и стабильности. В таких условиях взаимопонимание и солидарность государств ШОС – не просто ценное достояние, а ключ к сохранению мира в нашем обширном регионе.



Особенно важно, что ШОС остаётся пространством равноправного диалога, взаимного уважения и партнёрства. Именно это позволяет обеспечивать баланс интересов и вместе находить ответы на самые сложные вызовы современности.



Считаем, что голос ШОС должен звучать ещё более убедительно и твёрдо как выражение нашей общей политической воли, как призыв к решительным действиям во имя мирного будущего и устойчивого прогресса.



Хотел бы поделиться нашим видением дальнейшего углубления многостороннего партнёрства.



Прежде всего необходимо повышать эффективность Организации, укреплять и совершенствовать её институты и механизмы реализации решений. Уверен, что процесс трансформации Организации, запущенный на Самаркандском саммите, будет способствовать решению этих важных задач.



Мы выступаем за последовательное расширение Организации, поскольку успех «модели ШОС» заключается в её открытости и ориентированности на широкое сотрудничество. Готовы поддерживать стремление государств, которые связывают своё будущее с ШОС.



Убеждён, что расширение состава партнёров по диалогу ШОС, в том числе за счёт государств из других регионов, будет способствовать превращению Организации в платформу сотрудничества со странами Глобального Юга.



Среди ключевых приоритетов ШОС – взаимодействие в области безопасности. Сегодня усиливается потребность в согласованных подходах и новых механизмах доверия и обеспечения безопасности.



Считаем, что настало время принять Декларацию ШОС по укреплению многостороннего партнёрства во имя ядерной безопасности. Декларация станет прочной основой развития мирного атома и реагирования на чрезвычайные ситуации, важным вкладом в глобальный режим нераспространения под эгидой Организации Объединённых Наций.



Разделяем обеспокоенность в связи со значительным изменением природы терроризма и экстремизма, ростом киберпреступности, производства и оборота синтетических наркотиков, усилением организованной преступности.



В целях эффективного противодействия всем этим угрозам предлагаем возобновить работу Совещания министров внутренних дел и общественной безопасности, пересмотреть Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью, разработать Программу борьбы с наркозависимостью до 2030 года.



Поддерживаем возобновление работы Контактной группы «ШОС – Афганистан». Одной из её основных задач могла бы стать разработка предложений по развитию конструктивного диалога и поддержке социально-экономических проектов в Афганистане.



Уважаемые главы делегаций!



На фоне текущих тенденций в мировой экономике мы придаём приоритетное значение расширению торгово-экономического сотрудничества.



Мы выступаем за формирование устойчивой модели экономического сотрудничества в нашем обширном регионе.



Считаем важной задачей подписание Соглашения об упрощении процедур торговли, которое придаст импульс росту внутрирегионального товарооборота на пространстве ШОС.



Подчеркну необходимость развития надёжных производственно-логистических цепочек и стимулирования взаимных инвестиций.



В этой связи предлагаем создание в рамках ШОС ряда новых многосторонних площадок и инструментов поддержки кооперации: Регионального центра ШОС по критическим материалам в целях внедрения передовых технологий добычи и глубокой переработки минералов; Энергетического консорциума ШОС для проведения скоординированной политики и опережающего развития «зелёной» энергетики в наших странах; сети венчурных компаний и фондов для поддержки и продвижения стартап- и инновационных проектов; специального электронного портала для налаживания бизнес-контактов и продвижения инвестиций, с вовлечением регионов наших стран.



Важно скорее внедрить эффективные инструменты финансовой поддержки региональных промышленных и инфраструктурных проектов. Предлагаем вновь рассмотреть данный вопрос на уровне уполномоченных министров.



Общим интересам наших стран отвечает раскрытие транспортно-транзитного потенциала по линиям Север-Юг и Восток-Запад. Особую актуальность приобретает развитие коридоров в южном направлении, пролегающих через Центральную Азию с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана.



Мы видим большие возможности для координации усилий по формированию «Единого транспортного пространства ШОС» и его сопряжению со стратегической инициативой «Пояса и пути». Это предполагает создание новых мультимодальных сетей, цифровых платформ и «зелёных» коридоров. Предлагаем разработать соответствующую многостороннюю концепцию.



Другой важный приоритет – расширение партнёрства в области «зелёной» трансформации ШОС. Считаю своевременным принимаемое по инициативе китайской стороны Заявление о сотрудничестве в области «зелёной» промышленности.



Необходимо также запустить Региональную платформу по вопросам адаптации к изменению климата, декарбонизации, внедрения технологий искусственного интеллекта для прогнозирования экологических рисков.



Ключевым фактором долгосрочного партнёрства в рамках ШОС является дальнейшее углубление культурных связей и усиление института «народной дипломатии».



Мощным стимулом для развития гуманитарного обмена и ещё большего сближения наших народов могли бы стать проведение Международного фестиваля народного творчества, создание онлайн-кампуса партнёрской сети «Университет ШОС», организация ежегодных конкурсов и олимпиад среди студентов и молодых специалистов по инновационным направлениям.



Кроме того, предлагаем проработать такие перспективные проекты, как запуск «Туристического коридора» и Альянса медицинского туризма ШОС.



Уважаемые коллеги!



Пользуясь случаем, поздравляю уважаемого Садыра Нурго-жоевича с принятием Кыргызстаном председательства в Шанхайской организации сотрудничества. Желаю Вам больших успехов.



В завершение своего выступления хочу выразить уверенность, что принимаемые сегодня Тяньцзиньская декларация, Стратегия развития ШОС до 2035 года и другие итоговые документы станут важной основой наращивания нашего многопланового взаимодействия и эффективного реагирования на современные вызовы.



Мы готовы к продолжению совместной работы для решения общих задач укрепления отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества в рамках ШОС.



Благодарю за внимание."

УЗИНФОРМ