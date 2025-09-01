Глава Узбекистана принял участие в саммите ШОС в КНР

Глава Узбекистана принял участие в саммите ШОС в КНР01.09.2025 16:45
НОВОСТИ В МИРЕ, 1 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, пребывающий с официальным визитом в Китайской Народной Республике, принял участие в прошедшем в городе Тяньцзинь саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который был организован с целью обсуждения вопросов обеспечения мира, устойчивого развития и благополучия в регионе, укрепления экономических и культурных связей.
В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось:
"Уважаемые главы делегаций!
Выражаю искреннюю признательность Председателю Китайской Народной Республики уважаемому господину Си Цзиньпину за превосходную организацию нашего заседания и оказываемый радушный приём.
Позвольте также поздравить всех присутствующих с 80-летием Великой Победы во Второй мировой войне, в достижение которой наши народы внесли огромный вклад.
Присоединяюсь к поздравлениям в адрес Президента Кыргызской Республики уважаемого Садыра Нургожоевича Жапарова по случаю Дня независимости страны и признателен за ваши тёплые слова в связи с нашим главным государственным праздником.
Уважаемые участники саммита!
Наша встреча проходит в городе Тяньцзине, олицетворяющем гармонию древней культуры Китая и его динамичного индустриального и технологического развития.
Здесь по-особому звучат мудрые слова великого Конфуция: «Желая утвердиться, помогай другим, стремясь к успеху, способствуй успеху других».
Эта тысячелетняя философия полностью созвучна современной миссии Шанхайской организации сотрудничества, в основе которой лежат принципы взаимного уважения и поддержки, учёта интересов каждого государства – члена.
Считаю, что именно на этом прочном фундаменте строится общее развитие и процветание на пространстве ШОС.
Подчеркну, что благодаря плодотворному председательству Китая ещё больше укрепился авторитет Организации, расширилось взаимовыгодное практическое сотрудничество наших стран.
Уверен, что нынешний саммит станет новой исторической вехой и определит стратегические ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу.
Уважаемые коллеги!
Шанхайская организация сотрудничества, обладая огромным экономическим, интеллектуальным, ресурсным и технологическим потенциалом, последовательно расширяет своё влияние на международной арене. Это имеет важное значение в условиях наблюдающейся глобальной неопределённости.
Системный кризис доверия, эскалация конфликтов, ослабление многосторонних институтов и фрагментация мировой торговой системы подрывают основы международной архитектуры безопасности и стабильности. В таких условиях взаимопонимание и солидарность государств ШОС – не просто ценное достояние, а ключ к сохранению мира в нашем обширном регионе.
Особенно важно, что ШОС остаётся пространством равноправного диалога, взаимного уважения и партнёрства. Именно это позволяет обеспечивать баланс интересов и вместе находить ответы на самые сложные вызовы современности.
Считаем, что голос ШОС должен звучать ещё более убедительно и твёрдо как выражение нашей общей политической воли, как призыв к решительным действиям во имя мирного будущего и устойчивого прогресса.
Хотел бы поделиться нашим видением дальнейшего углубления многостороннего партнёрства.
Прежде всего необходимо повышать эффективность Организации, укреплять и совершенствовать её институты и механизмы реализации решений. Уверен, что процесс трансформации Организации, запущенный на Самаркандском саммите, будет способствовать решению этих важных задач.
Мы выступаем за последовательное расширение Организации, поскольку успех «модели ШОС» заключается в её открытости и ориентированности на широкое сотрудничество. Готовы поддерживать стремление государств, которые связывают своё будущее с ШОС.
Убеждён, что расширение состава партнёров по диалогу ШОС, в том числе за счёт государств из других регионов, будет способствовать превращению Организации в платформу сотрудничества со странами Глобального Юга.
Среди ключевых приоритетов ШОС – взаимодействие в области безопасности. Сегодня усиливается потребность в согласованных подходах и новых механизмах доверия и обеспечения безопасности.
Считаем, что настало время принять Декларацию ШОС по укреплению многостороннего партнёрства во имя ядерной безопасности. Декларация станет прочной основой развития мирного атома и реагирования на чрезвычайные ситуации, важным вкладом в глобальный режим нераспространения под эгидой Организации Объединённых Наций.
Разделяем обеспокоенность в связи со значительным изменением природы терроризма и экстремизма, ростом киберпреступности, производства и оборота синтетических наркотиков, усилением организованной преступности.
В целях эффективного противодействия всем этим угрозам предлагаем возобновить работу Совещания министров внутренних дел и общественной безопасности, пересмотреть Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью, разработать Программу борьбы с наркозависимостью до 2030 года.
Поддерживаем возобновление работы Контактной группы «ШОС – Афганистан». Одной из её основных задач могла бы стать разработка предложений по развитию конструктивного диалога и поддержке социально-экономических проектов в Афганистане.
Уважаемые главы делегаций!
На фоне текущих тенденций в мировой экономике мы придаём приоритетное значение расширению торгово-экономического сотрудничества.
Мы выступаем за формирование устойчивой модели экономического сотрудничества в нашем обширном регионе.
Считаем важной задачей подписание Соглашения об упрощении процедур торговли, которое придаст импульс росту внутрирегионального товарооборота на пространстве ШОС.
Подчеркну необходимость развития надёжных производственно-логистических цепочек и стимулирования взаимных инвестиций.
В этой связи предлагаем создание в рамках ШОС ряда новых многосторонних площадок и инструментов поддержки кооперации: Регионального центра ШОС по критическим материалам в целях внедрения передовых технологий добычи и глубокой переработки минералов; Энергетического консорциума ШОС для проведения скоординированной политики и опережающего развития «зелёной» энергетики в наших странах; сети венчурных компаний и фондов для поддержки и продвижения стартап- и инновационных проектов; специального электронного портала для налаживания бизнес-контактов и продвижения инвестиций, с вовлечением регионов наших стран.
Важно скорее внедрить эффективные инструменты финансовой поддержки региональных промышленных и инфраструктурных проектов. Предлагаем вновь рассмотреть данный вопрос на уровне уполномоченных министров.
Общим интересам наших стран отвечает раскрытие транспортно-транзитного потенциала по линиям Север-Юг и Восток-Запад. Особую актуальность приобретает развитие коридоров в южном направлении, пролегающих через Центральную Азию с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана.
Мы видим большие возможности для координации усилий по формированию «Единого транспортного пространства ШОС» и его сопряжению со стратегической инициативой «Пояса и пути». Это предполагает создание новых мультимодальных сетей, цифровых платформ и «зелёных» коридоров. Предлагаем разработать соответствующую многостороннюю концепцию.
Другой важный приоритет – расширение партнёрства в области «зелёной» трансформации ШОС. Считаю своевременным принимаемое по инициативе китайской стороны Заявление о сотрудничестве в области «зелёной» промышленности.
Необходимо также запустить Региональную платформу по вопросам адаптации к изменению климата, декарбонизации, внедрения технологий искусственного интеллекта для прогнозирования экологических рисков.
Ключевым фактором долгосрочного партнёрства в рамках ШОС является дальнейшее углубление культурных связей и усиление института «народной дипломатии».
Мощным стимулом для развития гуманитарного обмена и ещё большего сближения наших народов могли бы стать проведение Международного фестиваля народного творчества, создание онлайн-кампуса партнёрской сети «Университет ШОС», организация ежегодных конкурсов и олимпиад среди студентов и молодых специалистов по инновационным направлениям.
Кроме того, предлагаем проработать такие перспективные проекты, как запуск «Туристического коридора» и Альянса медицинского туризма ШОС.
Уважаемые коллеги!
Пользуясь случаем, поздравляю уважаемого Садыра Нурго-жоевича с принятием Кыргызстаном председательства в Шанхайской организации сотрудничества. Желаю Вам больших успехов.
В завершение своего выступления хочу выразить уверенность, что принимаемые сегодня Тяньцзиньская декларация, Стратегия развития ШОС до 2035 года и другие итоговые документы станут важной основой наращивания нашего многопланового взаимодействия и эффективного реагирования на современные вызовы.
Мы готовы к продолжению совместной работы для решения общих задач укрепления отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества в рамках ШОС.
Благодарю за внимание."
УЗИНФОРМ