Глава Узбекистана принял участие во встрече ШОС+

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедшей в городе Тяньцзинь (КНР) встрече формата «ШОС плюс» на тему «Претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию».

В выступлении главы Узбекистана на встрече говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!



Ещё раз выражаю искреннюю признательность Председателю Китайской Народной Республики уважаемому господину Си Цзиньпину за традиционно тёплый приём и безупречную организацию саммита в прекрасном и динамичном городе Тяньцзине, который по праву называют «северными воротами» страны.



Рад приветствовать глав делегаций государств – наблюдателей, партнёров и гостей саммита, а также руководителей ведущих международных институтов.



Формат «ШОС плюс», в полной мере отвечающий духу открытости и многосторонности, становится всё более востребованной площадкой для доверительного диалога.



Считаем, что в условиях непредсказуемой международной ситуации ШОС является одной из прочных опор обеспечения устойчивого и справедливого миропорядка.



Уважаемые участники встречи!



Глубоко символично, что наш саммит проходит в год празднования 80-летия окончания Второй мировой войны.



Это не только важная историческая веха, но и напоминание. Мир не даётся раз и навсегда, его нужно постоянно оберегать и укреплять.



Важно остановить волну конфликтов и противостояний, восстановить доверие, стремление к мирному сосуществованию, уважение к общепризнанным принципам и нормам международного права.



В этой связи поддерживаем выдвинутую уважаемым Председателем Си Цзиньпином Инициативу по глобальному управлению.



Говоря о международных проблемах, не могу обойти вниманием ситуацию в Секторе Газа. Вызывает глубокую обеспокоенность очередная эскалация обстановки и ухудшающееся положение населения в этом регионе.



Убеждены, что только справедливое решение палестино-израильского вопроса на основе принципа «два государства для двух народов» способно остановить конфликт на Ближнем Востоке.



Уважаемые участники саммита!



Вкратце остановлюсь на наиболее актуальных, на наш взгляд, задачах многостороннего сотрудничества.



Первое. Сегодня мир стоит перед сложнейшим комплексом вызовов и угроз, которые давно вышли за привычные рамки факторов обеспечения безопасности.



Подчеркну, что только коллективные усилия, основанные на принципах неделимости безопасности, способны обеспечить стабильность и процветание наших народов.



В этом плане приветствуем запуск Универсального центра по противодействию угрозам и вызовам безопасности на базе Региональной антитеррористической структуры ШОС в Ташкенте и Антинаркотического центра в Душанбе.



Предлагаю провести в следующем году в Ташкенте первый экспертный «Диалог ШОС плюс по вопросам безопасности».



Второе. Обеспечение стабильности в регионе невозможно без учёта развития ситуации в Афганистане и налаживания конструктивного диалога международного сообщества с афганскими властями.



Достижение этой цели во многом зависит от политической воли государств ШОС, заинтересованных в долгосрочном мире и стабильности в Афганистане и в регионе в целом.



Готовы к широкому взаимодействию с партнёрами по ШОС в целях реализации программ и проектов, направленных на восстановление экономики и развитие региональной кооперации с этой страной.



Третье. Важно консолидировать наши усилия для устранения торговых барьеров и сближения стандартов, развития стимулирования промышленной кооперации и инноваций.



В целях запуска эффективной площадки для бизнес-диалога с привлечением всех заинтересованных партнёров предлагаем ежегодно проводить инвестиционный форум «ШОС Инвест». Готовы провести первый форум уже в следующем году в Узбекистане.



Четвёртое. Для нас жизненно важно создание эффективных транспортных маршрутов, обеспечивающих надёжное соединение с глобальными коридорами.



В данном контексте особое значение имеет реализуемый проект строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.



В перспективе соединение указанного маршрута с Трансафганским коридором будет способствовать формированию единой транспортной сети на пространстве ШОС.



Пятое. Страны ШОС обладают колоссальным научно-техническим потенциалом, который способен обеспечить прорыв в таких передовых направлениях, как искусственный интеллект, большие данные, робототехника, биоинженерия, альтернативная энергетика.



В качестве практического шага предлагаем создание Сети инновационно-технологических хабов ШОС для генерации новых идей и трансфера технологий.



Шестое. Расширение сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере служит сближению наших дружественных народов.



Предлагаем учредить Культурный диалог Великого шёлкового пути, призванный содействовать продвижению культурного многообразия и ценностей «семьи ШОС».



С большим удовольствием приглашаю всех наших партнёров на предстоящие осенью этого года мероприятия Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде, которые станут важной площадкой для демонстрации уникального исторического наследия наших стран.



Уважаемые главы делегаций!



Убеждён: результаты нынешнего саммита в формате «ШОС плюс» послужат дальнейшему обеспечению стабильности, расширению многопланового партнёрства и устойчивому развитию наших стран.



Благодарю за внимание."

