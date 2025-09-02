Глава государства поздравил учащихся с Днем знаний

ТАШКЕНТ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к учащимся и педагогам с поздравлениями по случаю Дня знаний и начала нового учебного года.

В поздравлении говорится:

"Дорогие наши дети!



Уважаемые учителя и наставники!



Дорогие родители!



Искренне, сердечно поздравляю вас с Днем знаний, проходящим в более 10 тысячах школ страны в дни празднования 34-й годовщины независимости Узбекистана.



Очень рад от всей души приветствовать и выразить свои самые добрые пожелания свыше 720 тысячам наших первоклассников, которые в этот торжественный праздничный день под звуки «первого звонка» впервые переступают порог школы, а также их родителей.



В последние годы кардинально преображается облик наших школ, как и всей страны, которые поистине становятся символом Нового Узбекистана. Ведь насколько благоустроенной и комфортной будет школа, настолько процветающей, наполненной содержанием и просвещенной будет жизнь всего общества.



В этом смысле дальнейшее совершенствование в стране процесса образования и воспитания, ежегодное строительство множества новых учебных заведений, укрепление их материально-технической базы, превращение развития школьного образования в общенародное движение, несомненно, являются одним из самых больших наших достижений в последнее время.



В развитии школы – священной обители, открывающей широкие возможности для физического и духовного роста и совершенствования, счастья такого, как вы, энергичного, стремящегося к знаниям молодого поколения, – мы видим будущее нашего народа, нации. Мы считаем, что основной фактор, главный ключ к достижению великих целей, которые мы сегодня ставим перед собой, – это прежде всего образование, наши школы.



В последние годы учащаяся молодежь с помощью своих учителей и наставников, ощущая такое постоянное внимание, достигает значительных рубежей в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности, что, безусловно, придает нам еще больше сил и энергии, вдохновения и уверенности в завтрашнем дне.



Множество выпускников школ с высокими баллами поступают как в ведущие высшие учебные заведения страны, так и в известные зарубежные университеты, обретают достойное место в обществе, вносят огромный вклад в развитие Нового Узбекистана, что свидетельствует о возрастающей роли и значении школы, учителей и наставников в нашей жизни.



Убежден, что вы, мои дорогие, с честью продолжите эти благородные традиции, выведете их развитие на еще более высокий уровень.



Никогда не забывайте, что школа – это волшебство познания, книга жизни, каждый урок, преподанный учителем – это бесценное духовное сокровище.



Если вы поставите перед собой конкретную цель, задействуете все свои силы, знания и способности, то обязательно достигнете намеченных целей.



Желаю вам на этом пути здоровья и больших успехов.



Поздравляю всех вас с началом нового учебного года!".

УЗИНФОРМ