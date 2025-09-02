advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
05.09.2025 / 09:07 msk / 11:07 uzb
Архив новостей
Печатная версия


Глава государства поздравил учащихся с Днем знаний
02.09.2025 07:19

ТАШКЕНТ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к учащимся и педагогам с поздравлениями по случаю Дня знаний и начала нового учебного года.

В поздравлении говорится:

"Дорогие наши дети!

Уважаемые учителя и наставники!

Дорогие родители!

Искренне, сердечно поздравляю вас с Днем знаний, проходящим в более 10 тысячах школ страны в дни празднования 34-й годовщины независимости Узбекистана.

Очень рад от всей души приветствовать и выразить свои самые добрые пожелания свыше 720 тысячам наших первоклассников, которые в этот торжественный праздничный день под звуки «первого звонка» впервые переступают порог школы, а также их родителей.

В последние годы кардинально преображается облик наших школ, как и всей страны, которые поистине становятся символом Нового Узбекистана. Ведь насколько благоустроенной и комфортной будет школа, настолько процветающей, наполненной содержанием и просвещенной будет жизнь всего общества.

В этом смысле дальнейшее совершенствование в стране процесса образования и воспитания, ежегодное строительство множества новых учебных заведений, укрепление их материально-технической базы, превращение развития школьного образования в общенародное движение, несомненно, являются одним из самых больших наших достижений в последнее время.

В развитии школы – священной обители, открывающей широкие возможности для физического и духовного роста и совершенствования, счастья такого, как вы, энергичного, стремящегося к знаниям молодого поколения, – мы видим будущее нашего народа, нации. Мы считаем, что основной фактор, главный ключ к достижению великих целей, которые мы сегодня ставим перед собой, – это прежде всего образование, наши школы.

В последние годы учащаяся молодежь с помощью своих учителей и наставников, ощущая такое постоянное внимание, достигает значительных рубежей в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности, что, безусловно, придает нам еще больше сил и энергии, вдохновения и уверенности в завтрашнем дне.

Множество выпускников школ с высокими баллами поступают как в ведущие высшие учебные заведения страны, так и в известные зарубежные университеты, обретают достойное место в обществе, вносят огромный вклад в развитие Нового Узбекистана, что свидетельствует о возрастающей роли и значении школы, учителей и наставников в нашей жизни.

Убежден, что вы, мои дорогие, с честью продолжите эти благородные традиции, выведете их развитие на еще более высокий уровень.

Никогда не забывайте, что школа – это волшебство познания, книга жизни, каждый урок, преподанный учителем – это бесценное духовное сокровище.

Если вы поставите перед собой конкретную цель, задействуете все свои силы, знания и способности, то обязательно достигнете намеченных целей.

Желаю вам на этом пути здоровья и больших успехов.

Поздравляю всех вас с началом нового учебного года!".

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх
