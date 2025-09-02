Глава Узбекистана провел в КНР ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня пребывающий с официальным визитом в Китайской Народной Республике Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречи и переговоры с представителями официальных и деловых кругов КНР.

В частности, состоялись встречи с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и премьером государственного совета КНР Ли Цяном, с которыми обсудил приоритетные вопросы развития узбекско-китайского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, финансов и инвестиций, технологий, инноваций, «зеленой» энергетики, транспорта, инфраструктуры, промышленности, градостроительства, сельского и водного хозяйства, туризма и других.

По итогам переговоров в верхах были подписаны:

Соглашение о сотрудничестве в области медицинских услуг.

Программа сотрудничества по сопряжению Стратегии «Узбекистан-2030» и Инициативы «Один пояс и один путь»;

Соглашение о взаимном учреждении культурных центров;

Соглашение по проектированию второй стадии проекта по предоставлению Узбекистану земснарядов;

Соглашение о технико-экономическом сотрудничестве;

Соглашение о сотрудничестве в области оценки соответствия;

Соглашение о фитосанитарных требованиях при экспорте из Узбекистана в Китай свежих дынь и миндаля;

Соглашение о сотрудничестве в мирном использовании космических наук, технологий и результатов космической деятельности;

Соглашение о сотрудничестве в области конкурентной политики;

Соглашение по укреплению сотрудничества в области развития человеческих ресурсов;

Соглашение по укреплению сотрудничества в области цифровой экономики;

Соглашение об установлении партнерских отношений между Самаркандской областью и городом Тяньцзинь;

Соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Узбекистана и Китайским советом по содействию международной торговле.

Также глава Узбекистана встретился с главами таких компаний, как China National Petroleum Corporation (CNPC), China National Nuclear Corporation (CNNC), Henan Investment Group, China National Building Materials, China Gold, China Coal Resources, China Datang Corporation, Tianjin Rail Transit Group, Poly Changda, Tianjin Urban Construction, Jinchuan Group, China Synfuels, Jinchuan, ST Wonderful, Mizuda, World Agriculture, Dongzhu Ecology и других.

