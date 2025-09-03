



В Пекине проведена встреча глав Узбекистана и РФ



НОВОСТИ В МИРЕ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. 2 сентября пребывающий с официальным визитом в Китайской Народной Республике Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе встречи в Пекине, куда приглашенные в КНР главы государств направились после завершения мероприятий прошедших в Тяньцзине мероприятий Шанхайской организации сотрудничества, президенты Узбекистана и РФ обсудили ключевые аспекты двусторонней повестки дня, углубления взаимодействия в рамках ШОС и других международных структур, ход реализации существующих договоренностей.