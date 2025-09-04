Глава государства вернулся в Узбекистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/. 3 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил официальный визит в Китай, предпринятый с целью участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества и обсуждения на высшем уровне вопросов развития узбекско-китайского сотрудничества.

В заключительный день визита глава Узбекистана наряду с зарубежными коллегами принял участие в прошедших в Пекине торжествах в честь 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, после чего отправился в Ташкент.

УЗИНФОРМ