



Проведены переговоры глав Узбекистана и США



ТАШКЕНТ, 5 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В ходе беседы стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества, ключевыми направлениями которого были названы экономика и торговля, обеспечение безопасности, гражданская авиация, критические минеральные ресурсы, электротехническая отрасль, энергетика, сельское хозяйство, цифровые технологии, финансовый сектор, инновации, образование и многие другие. УЗИНФОРМ