Ташкент посетила делегация Омана

ТАШКЕНТ, 6 сентября. /УЗИНФОРМ/. 5 сентября пребывающая с визитом в стране делегация Султаната Оман во главе с заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам шейхом Халифой бин Али аль-Харисий приняла участие в прошедшем в Ташкенте очередном раунде политических консультаций по линии МИД.

В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества обеих стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

По итогам встречи был подписан Совместный план действий по укреплению двустороннего сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством иностранных дел Султаната Оман.

УЗИНФОРМ