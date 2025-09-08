



Глава Узбекистана провел встречу с представителем ФИФА



ТАШКЕНТ, 8 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающим с визитом в стране главой Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино. В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели вопросы развития двустороннего сотрудничества в области популяризации спорта, прежде всего, футбола, трансформации системы организации и управления футболом, содействия в раскрытии молодых талантов, подготовке на международном уровне тренеров, судей, менеджеров, спортивных врачей и технических специалистов. В завершение встречи глава государства вручил руководителю ФИФА высокую государственную награду – орден «Дўстлик». УЗИНФОРМ