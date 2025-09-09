Сборная Узбекистана стала обладателем Кубка наций CAFA

ТАШКЕНТ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/. 8 сентября в Ташкенте на Олимпийском стадионе прошел финал розыгрыша Кубка наций CAFA (CAFA Nations Cup), в котором в борьбе за главный трофей турнира встретились сборные Узбекистана и Ирана.

Исход встречи был решен на исходе дополнительного времени, когда на 120-й минуте Хожиакбар Алижанов смог "распечатать" ворота соперников и принес стране победу.

Матч посетил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который по завершении встречи поздравил футболистов и принял участие в церемонии награждения.

CAFA – Центральноазиатская футбольная ассоциация, ее турнир проводится раз в два года.

УЗИНФОРМ