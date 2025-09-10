



Погода в Узбекистане на 11 сентября



ТАШКЕНТ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 сентября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°. в Ташкентской области:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 33-38°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°. в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.