



Проведен разговор глав Узбекистана и Финляндии



ТАШКЕНТ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. 9 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Переговоры были организованы с целью обсуждения повестки предстоящего визита главы Финляндии в Узбекистан и вопросов развития межгосударственного сотрудничества по ключевым направлениям, среди которых были названы торговля и экономика, образование, сельское хозяйство, химическая, добывающая промышленность, энергетика, телекоммуникации и другие.