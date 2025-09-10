Проведен разговор глав Узбекистана и Финляндии

Проведен разговор глав Узбекистана и Финляндии10.09.2025 06:01
ТАШКЕНТ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. 9 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Финляндии Александром Стуббом.
Переговоры были организованы с целью обсуждения повестки предстоящего визита главы Финляндии в Узбекистан и вопросов развития межгосударственного сотрудничества по ключевым направлениям, среди которых были названы торговля и экономика, образование, сельское хозяйство, химическая, добывающая промышленность, энергетика, телекоммуникации и другие.
УЗИНФОРМ